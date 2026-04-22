Κουτσούμπας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αυτονόητη άρση ασυλίας είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή

«Η αυτονόητη άρση ασυλίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, των βουλευτών και υπουργών της ΝΔ, είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, προκειμένου να αναδειχθεί όλη η αλήθεια και να πληρώσουν οι πραγματικοί υπεύθυνοι» επισημαίνει ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε δήλωσή του από τη Λέσβο, όπου πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη.

Με αφορμή την συζήτηση στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας βουλευτών και πρώην υπουργών της ΝΔ, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, σημειώνει πως «βλέπουμε εδώ ξανά τους δύο κόσμους, από τη μια το μεγάλο φαγοπότι του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να παίρνουν μίζες τα λαμόγια της ΝΔ και ο κομματικός στρατός των υπουργών και βουλευτών της ΝΔ, του κομματικού της μηχανισμού. Κι απ’ την άλλη οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, ο ελληνικός λαός -ιδιαίτερα εδώ οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου-, που μένουν χωρίς εισόδημα, που μένουν χωρίς αποζημιώσεις, χωρίς ζωικό κεφάλαιο».

«Αυτά τα ζητήματα είναι που πρέπει κατάματα να αντιμετωπίσουμε σήμερα και να υπάρξει μια μεγάλη λαϊκή αντεπίθεση», καταλήγει ο κ. Κουτσούμπας.