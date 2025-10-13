Γυναικοκτονία στην Πάτρα: Η συγκινητική ανάρτηση της αδελφής της Γαρυφαλλιάς μετά τη δίκη – «Υπάρχει δικαίωση»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Η αδικοχαμένη Γαρυφαλλιά

Ολοκληρώθηκε η δίκη για τη δολοφονία της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα, με το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο να κρίνει ένοχο τον 50χρονο σύντροφό της και να του επιβάλλει ποινή κάθειρξης 18 ετών για το αδίκημα της βαριάς σκοπούμενης θανατηφόρας σωματικής βλάβης.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η αδελφή της Γαρυφαλλιάς προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τη δικαίωση της μνήμης της αδικοχαμένης νέας γυναίκας.

«Η δίκη ολοκληρώθηκε. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον άνθρωπο που στέρησε τη ζωή της Γαρυφαλλιάς μας. Δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να φέρνει πίσω έναν άνθρωπο, όμως υπάρχει δικαίωση. Για εκείνη, για κάθε Γαρυφαλλιά που δεν μπόρεσε να φωνάξει “φτάνει”», έγραψε χαρακτηριστικά.

Συγγενείς της οικογένειας μίλησαν στο Star, εκφράζοντας τη συγκίνησή τους αλλά και την αίσθηση δικαίωσης που νιώθουν μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου. Παράλληλα, αποδοκίμασαν έντονα τον δράστη κατά την έξοδό του από την αίθουσα.

Η τραγική υπόθεση είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, καθώς ο δράστης είχε ξυλοκοπήσει άγρια τη Γαρυφαλλιά έξω από ξενοδοχείο στην Πάτρα το 2024. Η γυναίκα μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στη ΜΕΘ, όπου λίγες ημέρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πέτρες στα νεφρά: Συμπτώματα, αιτίες, πρόληψη και θεραπείες για την νεφρολιθίαση

Η απλή συνήθεια που ρυθμίζει το σάκχαρο, σύμφωνα με ειδικούς

Κλιματικός συντελεστής: Πώς θα υπολογιστεί φέτος το επίδομα θέρμανσης – Αναλυτικός οδηγός

Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Πώς προτιμούν να πληρώνουν οι Έλληνες και γιατί – Το κριτήριο που δείχνει νέα έρευνα

Νέο λογισμικό κατασκοπείας ClayRat στοχεύει χρήστες Android μέσω ψεύτικων εφαρμογών WhatsApp και TikTok

Αστυνομικοί καταδίωξαν φουσκωτή κολοκύθας στο Οχάιο – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
08:25 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

LIVE η κίνηση: Προβλήματα στον Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, και για ακόμη ένα πρωιν...
07:57 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στα Τέμπη: Αγωγή – μαμούθ σε γερμανικές εταιρείες

Τη διεύρυνση της έρευνας πέρα από τα όρια της χώρας μας σηματοδοτεί η αγωγή συγγενών του Αγγελ...
07:52 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Πατήσια: Με ανακοπή κινδύνευσε το βρέφος που εισέπνευσε ναρκωτικό που κάπνιζε ο πατέρας του – Τα νεότερα για την υγεία του

Σε σταθερή κατάσταση βρίσκεται το βρέφος που εισέπνευσε ναρκωτικά που κάπνιζε ο πατέρας του σε...
07:15 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Η νέα εβδομάδα αρχίζει με βροχές και καταιγίδες στην Πελοπόννησο, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα ο κ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης