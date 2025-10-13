Σοκ στη Ρόδο: Συνελήφθη 62χρονος για ασέλγεια σε 7χρονη μαθήτρια – Την έβαλε σπίτι του και της έδωσε 5 ευρώ

κοινωνία

ασέλγεια- Πάτρα

Ένας 62χρονος συνελήφθη στη Ρόδο, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος μίας 7χρονης. Ο ίδιος φέρεται να έβαλε το κοριτσάκι μέσα στο σπίτι του, και δίνοντάς του 5 ευρώ θέλησε να του κατεβάσει τα ρούχα, και είχε σκοπό να το φωτογραφίσει.

Σύμφωνα με το Mega, σε χωριό της δυτικής πλευράς του νησιού, το Σάββατο, τρία παιδιά έκαναν χειροτεχνίες έξω από το σπίτι του 62χρονου, για ένα project από το σχολείο. Τότε, εμφανίστηκε ο ίδιος, και πήρε το κοριτσάκι μέσα στο σπίτι του.

Τα άλλα παιδιά άρχισαν να φωνάζουν και να τον ρωτούν γιατί έχει πάρει τη συμμαθήτριά τους. Μία ηλικιωμένη που μένει δίπλα άκουσε το περιστατικό και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φωνάξει και η ίδια και να βγει από το σπίτι του άνδρα το κοριτσάκι.

Όταν η 7χρονη πήγε σπίτι της, εκεί συνάντησε την μαμά της και της έδωσε τα 5 ευρώ. Η ίδια της την ρώτησε από πού τα βρήκε και τότε κατάφερε να εκμαιεύσει από το παιδί το περιστατικό.

Το βράδυ η γυναίκα πήγε στο ΑΤ της Ιαλυσού και στην συνέχεια ο άνδρας συνελήφθη αλλά λόγω παραίνεσης του αυτοφώρου, αφέθηκε ελεύθερος. Όπως προέκυψε, ο άνδρας ήταν γείτονας.

Η μητέρα της 7χρονης, ανέφερε πως θα προχωρήσει το θέμα ενώ ορίστηκε τακτική δικάσιμος, ενώ το παιδί εξετάστηκε από ιατροδικαστή.

 

