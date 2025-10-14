Άλκης Γιαννακάς: Πέθανε ο ηθοποιός σε ηλικία 80 ετών

Enikos Newsroom

κοινωνία

Άλκης Γιαννακάς

Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς. Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε η σύντροφός του, μιλώντας στο Πρωινό του ΑΝΤ1, αποκαλύπτοντας ότι η κηδεία θα γίνει την Πέμπτη.

Έγινε γνωστός κυρίως από τις συμμετοχές του στις ταινίες Ένας ντελικανής (1963) και Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη (1965). Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 εγκατέλειψε οριστικά τo θέατρο. Ζει στην Αθήνα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Άλκης Γιαννακάς έπαιξε ρόλους του «καλού παιδιού» στην κλασική εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Ως «ρεμάλι» της Φωκίωνος Νέγρη έγινε ευρύτερα γνωστός ως «ο ωραίος κακός του σινεμά».

