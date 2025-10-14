Αλ Σάρα: Φλέρταρε on air δημοσιογράφο του CBS – Βίντεο από τη στιγμή που θύμισε… σόου γνωριμιών

Enikos Newsroom

διεθνή

Η εμφάνιση του προέδρου της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σάρα, στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS, θύμισε σε μερικούς περισσότερο σόου γνωριμιών παρά σοβαρή συνέντευξη, όταν η δημοσιογράφος Μάργκαρετ Μπρέναν, τον ρώτησε για το σχόλιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που τον χαρακτήρισε «όμορφο» και «σκληρό».

Όπως φαίνεται, η συζήτηση πήρε μια… αμήχανη τροπή για την Μπρέναν, προκαλώντας σχόλια στα social media.

«Όταν συναντήσατε τον πρόεδρο Τραμπ τον Μάιο, σας περιέγραψε ως όμορφο, σκληρό και είπε ότι είχατε ένα δυνατό παρελθόν», είπε η Μπρέναν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που προβλήθηκε την Κυριακή.

Ο αλ-Σάρα χαμογέλασε και απάντησε: «Έχετε καμία αμφιβολία γι’ αυτό;»

Η Μπρέναν, εμφανώς αιφνιδιασμένη, είπε: «Δεν έχω καμία αμφιβολία για το ισχυρό παρελθόν σας» και προσπάθησε να επαναφέρει τη συζήτηση στο κύριο θέμα.


Η συγκεκριμένη σκηνή προκάλεσε σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως: «Ο τύπος νόμιζε ότι το “60 Minutes” ήταν dating show».

Η δημοσιογράφος στράφηκε στο παρελθόν του αλ-Σάρα ως ηγέτη της Jabhat al-Nusra, ομάδας που συνδεόταν με την Αλ Κάιντα κατά τη διάρκεια του συριακού εμφυλίου.

«Υπήρχε εκείνη η επικήρυξη των 10 εκατομμυρίων δολαρίων στο κεφάλι σας μέχρι πριν λίγους μήνες», είπε η Μπρέναν. Ο αλ-Σάρα απάντησε: «Θα ήταν σπατάλη – θα ήταν χρήματα χαμένα».

«Μιλάμε για πριν από 25 χρόνια. Ήμουν 17 ή 18 ετών. Το επίπεδο επίγνωσης που έχετε τώρα είναι διαφορετικό από τότε πριν από 20 χρόνια», πρόσθεσε.


Ο 42χρονο αλ-Σάρα επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει την εικόνα του ως μεταρρυθμιστής από τότε που οι δυνάμεις του Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS) κατέλαβαν τη Δαμασκό στα τέλη του 2024. Οι ΗΠΑ κατήργησαν επίσημα την τρομοκρατική ταυτότητα του HTS τον Ιούλιο, μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον αλ-Σάρα στη Ριάντ και την άρση κυρώσεων στην νέα κυβέρνηση.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενθάρρυνε επίσης τον αλ-Σάρα, που παλαιότερα ήταν γνωστός ως Αμπού Μοχάμεντ αλ-Τζολάνι, να αναγνωρίσει το Ισραήλ στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Στο «60 Minutes», η Μπρέναν ρώτησε τον αλ-Σάρα για τη σχέση του με τις εξτρεμιστικές ομάδες στο παρελθόν, και ο ίδιος επέμεινε ότι η του συμμετοχή στη βία ήταν «ένα λάθος μιας γενιάς», προσθέτοντας ότι εστιάζει τώρα στην «ανοικοδόμηση μιας χώρας που υπέφερε πάρα πολύ».

11:25 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

11:23 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

10:47 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

10:36 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

