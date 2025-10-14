Τραμπ: «Τώρα αρχίζει η δεύτερη φάση του Σχεδίου Ειρήνης στην Γάζα – Η δουλειά δεν έχει τελειώσει»

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τη δήλωση που έκανε τη Δευτέρα στην Αίγυπτο ότι έχουν αρχίσει οι διαβουλεύσεις για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας για ειρήνη στην Γάζα.

Την ώρα που το Ισραήλ καθυστερεί την παροχή βοήθειας στην Γάζα και η Χαμάς επιδιώκει να ενισχύσει τον έλεγχό της στην περιοχή, ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε ότι «ένα μεγάλο βάρος έχει αρθεί» στη Μέση Ανατολή, αλλά «η δουλειά δεν έχει τελειώσει». Προσθέτει, μάλιστα, ότι «οι νεκροί δεν έχουν επιστραφεί, όπως είχε δοθεί υπόσχεση».

Ο Τραμπ μίλησε λιγότερο από 24 ώρες μετά την επιστροφή του από τη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής στο Ισραήλ, απευθυνόμενος στην Κνεσέτ και στη συνέχεια πήγε στην Αίγυπτο, όπου οι ηγέτες του κόσμου συγκεντρώθηκαν για την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Ο Τραμπ έγραψε το βράδυ της Τρίτης στην ανάρτησή του στον ιστότοπο Truth Social ότι «η δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα», μολονότι οι προοπτικές για την κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα εμφανίζονται σκοτεινές.

Ο Τραμπ ζήτησε να επιστραφούν οι σοροί των ομήρων που πέθαναν στη Γάζα, προσθέτοντας «η δουλειά δεν τελείωσε».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου αναφέρει:

«Η δεύτερη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα ξεκινά τώρα. Η πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση των βασικών αιτημάτων και των δύο πλευρών, δηλαδή της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και της επιστροφής των ομήρων στο Ισραήλ.

Η δεύτερη φάση θα επικεντρωθεί στην ανοικοδόμηση της περιοχής με τρόπο που να εγγυάται διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Περιλαμβάνει επίσης τα πρώτα βήματα προς την αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς.

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι οι φάσεις της συμφωνίας είναι «λίγο ανακατεμένες μεταξύ τους», προσθέτοντας αργότερα ότι ορισμένα στοιχεία μπορούν ακόμα να ληφθούν «εκτός σειράς με θετικό τρόπο».

