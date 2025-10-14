Έλεγχοι από τους Ευρωπαίους αδιάφθορους στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζήτησαν πληρωμές και συμβάσεις σε βάθος 12ετίας – «Σφραγίστηκαν» 4 ΚΥΔ

Για δεύτερη ημέρα κάνει φύλλο και φτερό τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ το κλιμάκιο των Ευρωπαίων «αδιάφθορων» της OLAF προκειμένου να ελέγξει τις πληρωμές του Οργανισμού την περίοδο 2014-2025. Όλο το προσωπικό του Οργανισμού βρίσκεται στο… πόδι και έχει τεθεί στη διάθεση του κλιμακίου για τη διευκόλυνση της έρευνας.

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ζήτησαν το οργανόγραμμα του Οργανισμού, τα στοιχεία των επικεφαλής των Διευθύνσεων, τα μέλη των ΔΣ σε βάθος 10ετίας και τις συμβάσεις με ιδιώτες.

Όπως τόνισε ο Τάσος Τέλλογλου, οι ελεγκτές της Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της απάτης, ψάχνουν στην Αθήνα στοιχεία για τις σχέσεις στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ με εταιρείες που συνεργάζονται με τον Οργανισμό.

Η μία έρευνα των Ευρωπαίων αφορά στο πώς μοιράζονταν οι επιδοτήσεις και η άλλη στην τεχνική δυνατότητα να μοιράζονται με αυτόν τον τρόπο οι επιδοτήσεις. Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία τεχνικού συμβούλου και τα ΚΕΔ είχαν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε αυτό το εργαλείο.

Η ΑΑΔΕ σήμερα και χθες έκλεισε 4 ΚΥΔ (σε Δράμα, Κρήτη, Λάρισα και Βόλο). Τα δύο τελευταία έχουν σοβαρές ποινικές εκκρεμότητες. Ο ιδιοκτήτης του ΚΕΔ της Λάρισας είναι ένας από εκείνους που καταδικάστηκαν το καλοκαίρι και πρόκειται να δικαστεί την Πέμπτη για παρόμοια υπόθεση που έχει σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

