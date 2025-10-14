Γάζα: Έξι νεκροί σε δύο επεισόδια σε Σουτζάια και Χαν Γιουνίς – “Πολλοί ύποπτοι” πλησίασαν τους στρατιώτες μας λέει το Ισραήλ

Γάζα: Έξι νεκροί σε δύο επεισόδια σε Σουτζάια και Χαν Γιουνίς – "Πολλοί ύποπτοι" πλησίασαν τους στρατιώτες μας λέει το Ισραήλ

Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά σε δύο διαφορετικά επεισόδια στον θύλακα, για τα οποία ο ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε ότι άνοιξε πυρ επειδή «ύποπτα πρόσωπα» πλησίαζαν στις δυνάμεις του.

Την πέμπτη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη «άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών που επιθεωρούσαν τα σπίτια τους, στη Σουτζάια», μια συνοικία στο ανατολικό τμήμα της Πόλης της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών που υπάγεται στη Χαμάς.

Στην ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός ανέφερε από την πλευρά του ότι μονάδες του άνοιξαν πυρ αφού εντόπισαν «πολλούς υπόπτους» να πλησιάζουν σε στρατιώτες έχοντας διαβεί την «κίτρινη γραμμή», δηλαδή τη γραμμή πίσω από την οποία έχουν υποχωρήσει οι ισραηλινές δυνάμεις, εντός του θύλακα.

«Οι ύποπτοι δεν υπάκουσαν και συνέχισαν να πλησιάζουν τους στρατιώτες, οι οποίοι άνοιξαν πυρ για να εξαλείψουν την απειλή», πρόσθεσε ο στρατός.

Ο Μπασάλ έκανε επίσης λόγο για έναν Παλαιστίνιο που σκοτώθηκε από ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Αλ Φουχάρι, στα νοτιοανατολικά του Χαν Γιουνίς, στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Όταν ρωτήθηκε από το AFP ο ισραηλινός στρατός έδωσε την ίδια εξήγηση με εκείνη για το πλήγμα στη Σουτζάια.

Η προειδοποίηση

Αμέσως μόλις τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε, στα αραβικά, τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας ότι παραμένει «εξαιρετικά επικίνδυνο» να πλησιάζουν τους στρατιώτες, κάνοντας ειδική αναφορά στη Σουτζάια και το Χαν Γιουνίς.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε στα Ηνωμένα Έθνη ότι θα επιτρέψει την είσοδο 300 μόνο φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια – το ήμισυ του συμφωνηθέντος αριθμού – στη Λωρίδα της Γάζας από αύριο Τετάρτη και ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος καυσίμων ή φυσικού αερίου στον θύλακα, εκτός από συγκεκριμένες ανάγκες που σχετίζονται με ανθρωπιστικές υποδομές, σύμφωνα με σημείωμα που είδε το Reuters και επιβεβαίωσε ο ΟΗΕ.

Η Όλγα Τσερέβκο, εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ στη Γάζα, επιβεβαιώνει ότι ο ΟΗΕ έλαβε σημείωμα από την COGAT, την στρατιωτική ομάδα του Ισραήλ που επιβλέπει τις ροές βοήθειας στη Γάζα.

Η COGAT είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι ανέμενε ότι περίπου 600 φορτηγά με βοήθεια θα εισέρχονταν στη Γάζα καθημερινά κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός. Το σημείωμα της COGAT αναφέρει ότι οι περιορισμοί ελήφθησαν επειδή “η Χαμάς παραβίασε τη συμφωνία σχετικά με την απελευθέρωση των σωμάτων των ομήρων”.

20:45 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

D’Angelo: Πέθανε ο βραβευμένος σταρ της σόουλ σε ηλικία 51 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο

Ο εμβληματικός τραγουδιστής της σόουλ D’Angelo πέθανε σε ηλικία 51 ετών. O βραβευμένος μ...
20:11 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Πούτιν: Άλλαξε το νόμο περί επιστράτευσης – Μπορεί να καλεί εφέδρους και σε καιρό ειρήνης

Η ρωσική κυβέρνηση ενέκρινε σχέδιο νόμου που δίνει στον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν την εξουσί...
19:47 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Χαμάς: Θα παραδώσει απόψε ακόμα 4 σορούς ομήρων

Η Χαμάς ενημέρωσε τους διαμεσολαβητές ότι θα αρχίσει να μεταφέρει τις σορούς τεσσάρων νεκρών Ι...
18:33 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Σάντσεθ: Οι υπεύθυνοι της «γενοκτονίας» στη Γάζα πρέπει να λογοδοτήσουν στην δικαιοσύνη – Ανοικτός στην αποστολή δυνάμεων

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, στην Ισπανία, δήλωσε σήμερα ότι η συμφωνία εκεχειρίας, η οποία σ...
