Ταψιά φούρνου: Τα καμένα λίπη θα εξαφανιστούν εάν χρησιμοποιήσετε ένα ασυνήθιστο αντικείμενο

Ο φούρνος συχνά είναι ένα από τα πιο ακατάστατα σημεία του σπιτιού λόγω της συσσώρευσης υπολειμμάτων τροφίμων και βρωμιάς. Τα ταψιά φούρνου, ειδικότερα, μπορεί να καλυφθούν από επίμονους λεκέδες που δεν καθαρίζονται εύκολα. Ευτυχώς, υπάρχει ένας απλός τρόπος για να απαλλαγείτε από τα καμένα λίπη στα ταψιά, χωρίς τρίψιμο.

Το απλό κόλπο για να καθαρίσετε τα καμένα λίπη στα ταψιά φούρνου

Για πολλούς, η λύση είναι απλώς να πετάξουν τα ταψιά όταν λερωθούν πολύ και να τα αντικαταστήσουν. Αν όμως θέλετε να εξοικονομήσετε χρήματα και να προσπαθήσετε να τα καθαρίσετε, υπάρχει ένα κόλπο καθαρισμού που πρέπει να δοκιμάσετε.

Σε μια ομάδα στο Facebook, οι λάτρεις της καθαριότητας μοιράστηκαν τις προτάσεις τους για τα ταψιά φούρνου. Μια γυναίκα ζήτησε βοήθεια, επισυνάπτοντας μια φωτογραφία με τα ταψιά της, τα οποία ήταν γεμάτα μαύρους καμένους λεκέδες. «Πώς να καθαρίσω τα ταψιά του φούρνου; Δοκίμασα ήδη απορρυπαντικό πιάτων, ξύδι και τρίψιμο με μαγειρική σόδα… αλλά είναι ακόμα πολύ βρώμικα», σημείωσε.

Ανάμεσα στις πολλές προτάσεις, μία ασυνήθιστη λύση ξεχώρισε: τα πανάκια στεγνωτηρίου (tumble dryer sheets). «Βάλτε αρκετό ζεστό νερό για να καλύψετε το ταψί και τοποθετήστε ένα πανάκι στεγνωτηρίου μέσα. Αφήστε το να μουλιάσει περίπου μία ώρα και σκουπίστε. Είναι αποτελεσματικό σε γυάλινα σκεύη κατσαρόλας», σχολίασε ένας χρήστης των social media.

Τα πανάκια στεγνωτηρίου είναι ιδιαίτερα οικονομικά και απαιτούν ελάχιστη προσπάθεια, ειδικά αν επιλέξετε να τα αφήσετε να μουλιάσουν όλη τη νύχτα. Επιπλέον, το ευχάριστο άρωμά τους αφήνει μια αίσθηση φρεσκάδας στην κουζίνα σας.

Εναλλακτική λύση: Ταμπλέτα πλυντηρίου πιάτων

Μια άλλη δημοφιλής και αποτελεσματική πρόταση ήταν η χρήση ενός ακόμη βασικού οικιακού προϊόντος: της ταμπλέτας πλυντηρίου πιάτων. «Γεμίστε το ταψί με βραστό νερό και αφήστε μια ταμπλέτα πλυντηρίου πιάτων για να μουλιάσει», σχολίασε ένας χρήστης των social media. Παράλληλα, ένας άλλος πρόσθεσε: «Βραστό νερό και μια ταμπλέτα πλυντηρίου πιάτων, αφήστε το να καθίσει μέχρι να κρυώσει το νερό και μετά τρίψτε».