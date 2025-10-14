D’Angelo: Πέθανε ο βραβευμένος σταρ της σόουλ σε ηλικία 51 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο

Ο εμβληματικός τραγουδιστής της σόουλ D’Angelo πέθανε σε ηλικία 51 ετών. O βραβευμένος με Grammy σταρ, γνωστός για επιτυχίες όπως το Brown Sugar και το Untitled (How Does It Feel), απεβίωσε μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο του παγκρέατος.

Ο τραγουδιστής έχει δύο γιους και μια κόρη. Η μητέρα του πρώτου του γιου, η σταρ της R&B Angie Stone, είχε σκοτωθεί σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στα 63 της χρόνια τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους.

Εκπρόσωπος του καλλιτέχνη εξέδωσε ανακοίνωση η οποία αναφέρει: “Με βαθιά θλίψη και με την πιο βαριά καρδιά επιβεβαιώνω τον θάνατο του Michael D’Angelo Archer. Ο D’Angelo απεβίωσε νωρίτερα σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη. Ήταν 51 ετών”.

Ο εκπρόσωπος αναφέρει ότι θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για το θάνατο του καλλιτέχνη τις επόμενες ημέρες μαζί με μια ανακοίνωση σχετικά με την επιμνημόσυνη δέηση.

Οι θαυμαστές του καλλιτέχνη έγραψαν στο Διαδίκτυο: “Πρόκειται για μια μνημειώδη απώλεια, όχι μόνο για την οικογένειά του και τους αγαπημένους του, αλλά και για τα εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο που συγκινήθηκαν από την επαναστατική του τέχνη”.

“Ο D’Angelo ήταν μια ιδιοφυΐα, μια δύναμη της φύσης, η μουσική του οποίου άλλαξε το τοπίο της soul και της R&B. Το πιο σημαντικό, ήταν ένας αγαπημένος γιος, αδελφός και φίλος, η απουσία του οποίου αφήνει ένα ανυπολόγιστο κενό”.

Ο D’Angelo κέρδισε τέσσερα Grammy συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου R&B άλμπουμ για το Voodoo το 2001 και το Black Messiah το 2016. Ο σταρ απέσπασε επίσης το βραβείο καλύτερου R&B τραγουδιού το 2016 για το Really Love και καλύτερης ανδρικής R&B φωνητικής ερμηνείας για το Untitled (How Does It Feel).

Το μουσικό βίντεο του 2000 για το Untitled (How Does It Feel) είναι επίσης ένα από τα πιο εμβληματικά του είδους, καθώς παρουσίαζε τον τραγουδιστή εντελώς γυμνό ενώ τραγουδούσε σόλο σε μαύρο φόντο.