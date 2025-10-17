Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Οκτωβρίου

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Αντίγονος, Ευπρέπιος, Ευπρέπειος, Ευπρεπής, Ευπρεπία.

Άγιος Αντίγονος

Οι Άγιοι Αντίγονος, Λουκιανός, Τερέντιος, Νικομήδης και Θεοφάνης είναι άγνωστοι στα Συναξάρια και τα Μηναία και μνημονεύονται στον Παρισινό Κώδικα 1578 χωρίς βιογραφικά στοιχεία. O Άγιος Αντίγονος μαρτύρησε δια πυρός.

Άγιος Ευπρέπιος

Οι Άγιοι Κοσμάς, Δαμιανός, Λεόντιος, Άνθιμος και Ευπρέπιος (ή Eυτρόπιος) ήταν μεταξύ τους αδέλφια από την Αραβία.

Ευσεβείς και οι πέντε, με θρησκευτική προσήλωση και με φιλάνθρωπα αισθήματα, έκαναν όχι μόνο πολλές αγαθοεργίες αλλά είχαν προσφέρει και ιατρικές υπηρεσίες, ενώ είχαν ελκύσει και πολλούς στη χριστιανική πίστη.

Καταγγέλθηκαν γι’ αυτό και συνελήφθησαν κατά τον επί Διοκλητιανού διωγμό στη Λυκία από τον ηγεμόνα εν Αιγαίς Λυσία. Μετά από πολλά βασανιστήρια, υπέστησαν θάνατο δια αποκεφαλισμού.