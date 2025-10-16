Επιχείρηση Illuminati: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα πλαστογραφίας εγγράφων και παράνομης διακίνησης μεταναστών – «Ταρίφα» 8.000 ευρώ το «κεφάλι»

Από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, εξαρθρώθηκε, στο πλαίσιο επιχείρησης με την κωδική ονομασία «ILLUMINATI», εγκληματική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιούνταν στην πλαστογραφία εγγράφων και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, για την υπόθεση συνελήφθησαν την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, σε Αθήνα και Περιστέρι, 5 μέλη της οργάνωσης κατηγορούμενοι –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών περί αλλοδαπών, περί όπλων και κατοχή διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων, ενώ αναζητούνται ακόμη 2 μέλη της.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από το 2024, λειτουργούσαν 2 πλήρη εργαστήρια κατάρτισης πλαστών εγγράφων. Από τη δράση τους κέρδιζαν 8.000 ευρώ το άτομο, για την κατάρτιση πλαστών εγγράφων και τη διοργάνωση της κάθε παράνομης προώθησης μετανάστη. Παράλληλα, από την εμπορία των πλαστών εγγράφων κέρδιζαν από 400 έως και 1.200 ευρώ το έγγραφο, ανάλογα με το είδος και τη χώρα προέλευσής του.

Ειδικότερα, μέλη της οργάνωσης, αρχικά σύναπταν συμφωνίες για την παράνομη διακίνηση μεταναστών ή για την κατάρτιση κατά παραγγελία πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων και αφού συγκέντρωναν τα επιθυμητά στοιχεία, τα έστελναν ηλεκτρονικά στους πλαστογράφους του κυκλώματος.

Στη συνέχεια, κατήρτιζαν τα πλαστά έγγραφα και μέσω των συνεργών τους, τα παρέδιδαν στους υποψήφιους «πελάτες» του κυκλώματος, ενώ συγκεκριμένα μέλη αναλάμβαναν και τη μεταφορά υποψήφιων για παράνομη προώθηση μεταναστών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Πιο αναλυτικά, το ένα εργαστήριο ήταν εγκαταστημένο σε οικία σε περιοχή της Αθήνας, το οποίο λειτουργούσε με τη μορφή «καβάτζας». Τα έγγραφα που καταρτίζονταν, διακινούνταν μέσω ΜΙΝΙ MARKET, το οποίο λειτουργούσε ως «βιτρίνα» και από εκεί τα παραλάμβαναν οι «πελάτες» καθώς και οι άμεσοι λοιποί συνεργοί του κυκλώματος, πετυχαίνοντας έτσι την κάλυψη της παράνομης δραστηριότητάς τους.

Το δεύτερο εργαστήριο βρισκόταν σε οικία στο Περιστέρι, όπου ο πλαστογράφος λάμβανε παραγγελίες εγγράφων από συγκεκριμένα μέλη του κυκλώματος και παραδίδονταν σε κοντινά σημεία της εν λόγω οικίας.

Ο τελευταίος, προκειμένου να συγκαλύπτει τη δράση του, εφάρμοζε και διαφορετική μεθοδολογία κατάρτισης πλαστών εγγράφων. Συγκεκριμένα, δημιουργούσε τα πλαστά σε ψηφιακή μορφή και στη συνέχεια τα έστελνε με e-mail στους υποψήφιους «πελάτες» ή έτερα μέλη του κυκλώματος, οι οποίοι αναλάμβαναν την τελική εκτύπωση του εγγράφου σε φυσική μορφή.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

εξοπλισμός, όπως 2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 6 πολυμηχανήματα – εκτυπωτές, 2 πλαστικοποιητές – θερμοκολλητές, 4 επιτραπέζιοι κόφτες χειρός, ηλεκτρονική συσκευή εγχάραξης διαφανειών CNC, συσκευή ανίχνευσης πλαστών εγγράφων UV, 8 ρολά ιριδίζουσας ταινίας, πλήθος αφαιρούμενων ψηφιακών μέσων,

85 δελτία ταυτότητας,

2 διαβατήρια,

5 δελτία ασύλου,

5 άδειες ικανότητας οδήγησης,

3 Ειδικές Προξενικές Θεωρήσεις (VISA),

5 άδειες διαμονής,

κάρτα υγείας,

1.590 λευκές κάρτες,

1.817 αυτοκόλλητα ασημοτυπίας με ιριδίζοντα στοιχεία ασφαλείας,

8 κινητά τηλέφωνα

2 Ι.Χ.Ε.

1,3 γραμμάρια κάνναβης και

3.800 ευρώ.

Εκτιμάται ότι, η εγκληματική οργάνωση, μόνο από την κατάρτιση και εμπορία των πλαστών εγγράφων έχει αποκομίσει περισσότερα από -120.000- ευρώ.

Σημειώνεται ότι, την ανάλυση των πληροφορικών στοιχείων θα συνδράμει και ειδικός εμπειρογνώμονας της EUROPOL, με τη χρήση της κινητής μονάδας ανάλυσης δεδομένων «MOBILE OFFICE».

Η εν λόγω επιχείρηση από ελληνικής πλευράς, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (ΕΣΕ) και της δράσης EMPACT 2.2 EAST MED του κύκλου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ηγείται η Ελλάδα, ενώ με πρωτοβουλία της ανωτέρω υπηρεσίας έχει κινηθεί σχετικός επιχειρησιακός φάκελος στην EUROPOL υπό την κωδική ονομασία Op. ILLUMINATI.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.