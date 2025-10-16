Μπριζίτ Μπαρντό: Δύσκολες ώρες για την θρυλική «Μπε Μπε» που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Δύσκολες ώρες για την Μπριζίτ Μπαρντό, με την διαχρονική σταρ να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας λόγω του οποίου νοσηλεύεται τον τελευταίο μήνα σε κλινική της Τουλόν.

Η 91χρονη Mπαρντό «αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το ησυχαστήριό της, τη βίλα Λα Μαντράγκ, και νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική στην περιοχή της Τουλόν, στη νότια Γαλλία» σημειώνει το ρεπορτάζ γαλλικής εφημερίδας.

«Η κατάσταση της υγείας της παραμένει ανησυχητική», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

🚨🇫🇷 ALERTE INFO | Gravement malade, Brigitte Bardot, 91 ans, est HOSPITALISÉE à Toulon dans un état jugé préoccupant depuis plusieurs semaines. pic.twitter.com/1ObYDcyMpy — AlertesInfos (@AlertesInfos) October 16, 2025

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η θρυλική «Μπε Μπε» υπεβλήθη σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή.

Σημειώνεται ότι η Μπαρντό, ενσάρκωσε τη σεξουαλική απελευθέρωση και μετέτρεψε το Σεν-Τροπέ σε παγκόσμιο μύθο, πριν αφοσιωθεί στον ακτιβισμό για τα δικαιώματα των ζώων, ενώ κατά καιρούς έχει σοκάρει την γαλλική κοινή γνώμη με αμφιλεγόμενες ατάκες κατά μειονοτήτων,