Δεύτερο τροχαίο στον Κηφισό: Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στο ύψος των ΚΤΕΛ – Ένας σοβαρά τραυματίας

Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται από το πρωί στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις λόγω δύο τροχαίων που σημειώθηκαν με διαφορά λίγης ώρας.

Το πρώτο περιστατικό συνέβη στο ρεύμα προς Πειραιά, όταν νταλίκα ξέφυγε από την πορεία της και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες στο ύψος της Λένορμαν. Από τη σφοδρή σύγκρουση, οι μπάρες ξηλώθηκαν και κομμάτια τους πέρασαν στο αντίθετο ρεύμα, προκαλώντας ζημιές σε διερχόμενα οχήματα και προσωρινό κλείσιμο της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας προς Λαμία.

Λίγη ώρα αργότερα, δεύτερο τροχαίο σημειώθηκε στην άνοδο του Κηφισού, κοντά στα ΚΤΕΛ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις οδηγοί ενεπλάκησαν σε καραμπόλα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο τραυματίας είναι σοβαρά χτυπημένος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.