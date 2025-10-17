Δεύτερο τροχαίο στον Κηφισό: Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στο ύψος των ΚΤΕΛ – Ένας σοβαρά τραυματίας

Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

Φωτογραφία αρχείου

Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται από το πρωί στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις λόγω δύο τροχαίων που σημειώθηκαν με διαφορά λίγης ώρας.

Το πρώτο περιστατικό συνέβη στο ρεύμα προς Πειραιά, όταν νταλίκα ξέφυγε από την πορεία της και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες στο ύψος της Λένορμαν. Από τη σφοδρή σύγκρουση, οι μπάρες ξηλώθηκαν και κομμάτια τους πέρασαν στο αντίθετο ρεύμα, προκαλώντας ζημιές σε διερχόμενα οχήματα και προσωρινό κλείσιμο της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας προς Λαμία.

Λίγη ώρα αργότερα, δεύτερο τροχαίο σημειώθηκε στην άνοδο του Κηφισού, κοντά στα ΚΤΕΛ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις οδηγοί ενεπλάκησαν σε καραμπόλα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο τραυματίας είναι σοβαρά χτυπημένος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορείτε να εντοπίσετε ποιος είναι ο αδερφός του ασθενή σε 12 δεύτερα; Το τεστ δοκιμάζει τον τρόπο που παίρνετε αποφάσεις

Overnight oatmeal με γεύση muffin λεμονιού

4 SOS για τα τέλη κυκλοφορίας: Πότε θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα myCAR – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο

Συνάντηση Πιερρακάκη με Τούρκο ΥΠΟΙΚ – Στο επίκεντρο η ενίσχυση της ελληνοτουρκικής οικονομικής συνεργασίας

Τρία ζώδια που συνεχίζουν να χαμογελούν ακόμη και όταν η ζωή γίνεται δύσκολη

Apple: Έτοιμη να ανακοινώσει το νέο MacBook με τσιπ M5 – «Κάτι δυνατό έρχεται»
περισσότερα
07:33 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στις Αφίδνες: Δύο νεκροί ύστερα από καραμπόλα κοντά στα διόδια

Με αίμα βάφτηκε ξανά η άσφαλτος, αυτή τη φορά στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, όπου νωρίς το π...
07:24 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σήμερα – Ισχυρά φαινόμενα σε Ιόνιο και δυτική Ελλάδα

Με βροχές και καταιγίδες θα κυλήσει η σημερινή μέρα, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, με τα φαινόμ...
07:09 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Οκτωβρίου

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Αν...
06:23 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Φρικτό τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου: Μηχανή συγκρούστηκε με φορτηγό – Ανασύρθηκε απανθρακωμένη σορός, κάτω από την καρότσα

Τραγωδία τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, στο ύψος της Νέας Περάμ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης