Φρικτό τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου: Μηχανή συγκρούστηκε με φορτηγό – Ανασύρθηκε απανθρακωμένη σορός, κάτω από την καρότσα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φρικτό τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου: Μηχανή συγκρούστηκε με φορτηγό – Ανασύρθηκε απανθρακωμένη σορός, κάτω από την καρότσα

Τραγωδία τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, στο ύψος της Νέας Περάμου, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με φορτηγό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο συνέβη περίπου στις 02:30 τα ξημερώματα, στο ρεύμα προς Αθήνα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που προκλήθηκε φωτιά στην καρότσα του φορτηγού.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν κάτω από την καρότσα τη σορό ενός ατόμου, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι πρόκειται για τον αναβάτη της μοτοσικλέτας.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

