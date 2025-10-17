Φρικτό τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου: Μηχανή συγκρούστηκε με φορτηγό – Ανασύρθηκε απανθρακωμένη σορός, κάτω από την καρότσα

Τραγωδία τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, στο ύψος της Νέας Περάμου, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με φορτηγό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο συνέβη περίπου στις 02:30 τα ξημερώματα, στο ρεύμα προς Αθήνα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που προκλήθηκε φωτιά στην καρότσα του φορτηγού.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν κάτω από την καρότσα τη σορό ενός ατόμου, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι πρόκειται για τον αναβάτη της μοτοσικλέτας.

Σορός αγνώστων στοιχείων #ανασύρθηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε όχημα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο 35ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος της περιοχής Μεγάλο Πεύκο στην Αττική. Επιχείρησαν 11 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 17, 2025

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.