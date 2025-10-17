Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Κοιτάξτε κατάματα τα τραύματα του παρελθόντος και προχωρήστε»

Στις 17 Οκτωβρίου 2025, τέσσερα ζώδια θα λάβουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν. Η αστρολογική ενέργεια της Παρασκευής μας υπενθυμίζει μερικά από τα παλιά μας τραύματα και αναδεικνύει πόσο μακριά έχουμε φτάσει στη διαδικασία της ίασης.

Η ενέργεια της Παρασκευής δεν έχει σκοπό να ξανανοίξει τις πληγές μας, αλλά να μας δείξει ότι η εξέλιξη είναι εφικτή και η θεραπεία είναι πραγματική.

Την Παρασκευή, το μήνυμα του σύμπαντος είναι απλό: η επίγνωση οδηγεί σε μεταμόρφωση. Τέσσερα ζώδια θα το πάρουν αυτό το μήνυμα στα σοβαρά.

Η θεραπεία ξεκινά όταν αναγνωρίζουμε τις πληγές μας, αντί να τις αποφεύγουμε, και η σημερινή ημέρα αντικατοπτρίζει αυτή τη σοφία. Η 17η Οκτωβρίου επιβεβαιώνει ότι όλα όσα έχουμε περάσει είχαν έναν σκοπό και είμαστε πιο δυνατοί από ποτέ εξαιτίας όσων έχουμε βιώσει.

Τέσσερα ζώδια θα λάβουν ένα ισχυρό σημάδι απ’ το σύμπαν

Δίδυμος,

Λέων,

Παρθένος,

Αιγόκερως

Δίδυμος

Στις 17 Οκτωβρίου, θα αποκτήσετε μια βαθιά κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι εμπειρίες του παρελθόντος σας έχουν διαμορφώσει στο άτομο που είστε σήμερα, Δίδυμοι.

Ένα σημάδι από το σύμπαν θα σας υπενθυμίσει ότι το ταξίδι της θεραπείας σας είναι πραγματικό και σας καθοδηγεί προς ένα καλύτερο μέλλον. Η εξέλιξή σας αυτή τη στιγμή, Δίδυμοι, βασίζεται στην ιδέα ότι το έχετε παρακάνει με την αυτοκριτική. Είναι καιρός να δώσετε στον εαυτό σας ένα διάλειμμα.

Την Παρασκευή, σας ζητείται να εξασκήσετε την αγάπη για τον εαυτό σας και να τιμήσετε τη μοναδικότητά σας. Το σύμπαν θέλει να ξέρετε ότι είστε φτιαγμένοι από αγάπη και ότι αυτό είναι αληθινό. Μην υποτιμάτε άλλο τα ταλέντα σας, Δίδυμοι. Δώστε στον εαυτό σας μια μεγάλη αγκαλιά και προχωρήστε. Αφήστε το παρελθόν να μείνει στο παρελθόν.

Λέων

Η Παρασκευή είναι ιδιαίτερα σημαντική για εσάς, αγαπητοί Λέοντες. Στις 17 Οκτωβρίου, θα λάβετε ένα σημάδι από το σύμπαν που ανοίγει άμεσα την πόρτα στην καρδιά σας, υπενθυμίζοντάς σας ότι οι παλιές πληγές δεν σας καθορίζουν πλέον.

Ο αυτοσεβασμός είναι το θέμα της ημέρας. Επιλέγοντας να δείτε τον εαυτό σας μέσα από ένα φίλτρο κατανόησης και όχι κριτικής, προσελκύετε την ενέργεια που επιβεβαιώνει την αξία σας. Είναι κάτι μεγάλο, Λέοντες, και τόσο χαρακτηριστικά δικό σας.

Αυτή είναι η ουσία του Νόμου της Έλξης. Ό,τι πιστεύετε για τον εαυτό σας καθορίζει τι θα λάβετε από το σύμπαν. Οπότε, κάντε μεγάλα όνειρα, ρισκάρετε, ζήστε τη ζωή στο έπακρο. Όλα σας ανήκουν.

Παρθένος

Η αστρολογική ενέργεια της Παρασκευής σας βοηθά να κατανοήσετε ότι η ίαση δεν έχει να κάνει με την τελειότητα, Παρθένοι. Αντίθετα, έχει να κάνει με την αποδοχή – και πιο συγκεκριμένα, με την αποδοχή του εαυτού σας. Στις 17 Οκτωβρίου, το σύμπαν θα σας στείλει ένα σημάδι που θα σας βεβαιώσει ότι είστε ήδη τέλειοι όπως ακριβώς είστε.

Ο δρόμος σας ήταν πάντοτε μία πορεία επιμονής και υπομονής, και η Παρασκευή θα σας θυμίσει ότι είναι φυσιολογικό να κάνετε ένα διάλειμμα. Όλη αυτή η αυστηρή αυτοκριτική έχει καταλάβει πολύ χώρο στη ζωή σας . Τώρα έρχεται η ενέργεια της ίασης.

Το σημάδι που θα λάβετε από το σύμπαν την Παρασκευή θα σας δείξει ότι βρίσκεστε ακριβώς εκεί που πρέπει να είστε. Αυτή είναι μια ευκαιρία να αναγνωρίσετε την πρόοδο που έχετε ήδη κάνει. Η μεταμόρφωση χρειάζεται χρόνο και εσείς επιτελείτε αυτό το έργο με χάρη και υπομονή. Μπράβο σας.

Αιγόκερως

Στις 17 Οκτωβρίου, το σύμπαν θα σας φέρει ένα μήνυμα απελευθέρωσης, Αιγόκεροι, και η χρονική συγκυρία είναι σχεδόν τέλεια. Το σύμπαν σας δείχνει ότι δεν χρειάζεται να κουβαλάτε τα παλιά βάρη από το παρελθόν για πάντα.

Η αληθινή θεραπεία έρχεται όταν αφήνετε πίσω όλες τις συναισθηματικές αποσκευές που κουβαλούσατε για χρόνια, γνωρίζοντας ότι ποτέ δεν σας έκανε καλό αυτό. Αποφασίζετε να αφήσετε τα πάντα πίσω και αυτό λειτουργεί.

Στις 17 Οκτωβρίου, θα δείτε ότι δεν είστε το παρελθόν σας. Αντίθετα, είστε η μεταμόρφωση που γεννήθηκε μέσα από αυτό. Να είστε ο εαυτός σας, Αιγόκεροι. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε.