Τα 3 ζώδια που βιώνουν την ευτυχία που δεν έχουν νιώσει εδώ και καιρό – «Βλέπετε τη ζωή με άλλα μάτια»

Στις 15 Οκτωβρίου 2025, τρία ζώδια θα βιώσουν μια ευτυχία που δεν έχουν νιώσει εδώ και καιρό. Η Σεληνιακή Φάση της Ελλειπτικής Σελήνης στον Λέοντα φέρνει μια περίοδο αποδέσμευσης, αναστοχασμού και κλεισίματος. Αν υπάρχουν εκκρεμότητες στη ζωή μας, αυτό το κλείσιμο θα μας κάνει πολύ καλό.

Η Σελήνη στον Λέοντα της Τετάρτης μας ενθαρρύνει να αφήσουμε πίσω μας τη θλίψη και τις αμφιβολίες, και αυτά τα τρία ζώδια είναι πρόθυμα και ικανά να απαλλαγούν από ό,τι βάραινε τις καρδιές τους.

Στις 15 Οκτωβρίου, δημιουργούμε χώρο για χαρά, αισιοδοξία και προσωπική ανάπτυξη, απλώς και μόνο επειδή συνειδητοποιούμε ότι η θλίψη δεν έχει πλέον θέση στη ζωή μας. Δίνουμε στους εαυτούς μας το κλείσιμο και την άδεια να προχωρήσουμε μπροστά.

Τα 3 ζώδια που βιώνουν την ευτυχία που δεν έχουν νιώσει εδώ και καιρό

Κριός,

Δίδυμος,

Αιγόκερως

Κριός

Στις 15 Οκτωβρίου, το βάρος των παρελθοντικών απογοητεύσεων αρχίζει να υποχωρεί, αφήνοντας χώρο στον κόσμο σας για ανανεωμένη ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Λόγω της παρουσίας της Ελλειπτικής Σελήνης στον Λέοντα, η θλίψη και οι αμφιβολίες για τον εαυτό μας μένουν στο παρελθόν.

Υπάρχει μια μεγάλη έμφαση στο παρόν αυτή την Τετάρτη. Εσείς, Κριοί, θα καταλάβετε ότι αν θέλετε να ζήσετε ευτυχισμένοι στο τώρα, θα πρέπει να απαλλαγείτε από τη θλίψη που σας απομυζά την ενέργεια.

Και ήρθε η ώρα, Κριοί. Είναι ώρα να σοβαρευτείτε και να κάνετε το σωστό για εσάς. Χρωστάτε στον εαυτό σας την ευτυχία και τη χαρά, και αυτή δεν θα έρθει μέχρι να καταβάλετε την καλύτερη προσπάθεια για να απελευθερωθείτε από τους παλιούς πόνους.

Δίδυμος

Αυτή είναι μια μέρα για να είστε καλοί με τον εαυτό σας, Δίδυμοι. Έχετε κατανοήσει ότι ενώ είναι εντάξει να είστε λυπημένοι και να αναγνωρίζετε τη λύπη σας, δεν είναι εντάξει να μείνετε εκεί, απορροφώντας ατέλειωτα τον ψυχικό πόνο. Ευτυχώς, στις 15 Οκτωβρίου, θα μπορέσετε να αφήσετε τα πάντα πίσω.

Κατά τη διάρκεια της Ελλειπτικής Σελήνης στον Λέοντα, τα πράγματα θα αρχίσουν να έχουν περισσότερο νόημα για εσάς όσον αφορά την προσέγγισή σας στην έννοια της ευτυχίας. Ίσως να νομίζατε ότι δεν ήταν γραφτό σας, αλλά Δίδυμοι, κάνετε λάθος. Η ευτυχία είναι το πεπρωμένο σας, στην πραγματικότητα, είναι το αναφαίρετο δικαίωμά σας.

Μόλις αρχίσετε να αφήνετε πίσω το παρελθόν και όλες τις χαζές αναμνήσεις που σας κρατούσαν πίσω, θα νιώσετε πιο ελαφριοί και ξαφνικά όλα θα φαίνονται εφικτά. Πηγαίνετε, περάστε καλά, Δίδυμοι. Όλα είναι δικά σας!

Αιγόκερως

Η 15η Οκτωβρίου θα σας βοηθήσει να αποδεχτείτε πλήρως την ιδέα ότι δεν μπορείτε να συνεχίσετε αυτήν την λυπημένη, καταθλιπτική στάση. Είναι κουραστικό και σίγουρα δεν σας ταιριάζει, Αιγόκεροι. Λαχταράτε τις μέρες που το χαμόγελο ήταν ο κανόνας.

Είναι καλό που η Ελλειπτική Σελήνη έρχεται ακριβώς την κατάλληλη στιγμή, και μάλιστα στον Λέοντα. Αυτό θα σας βοηθήσει να δείτε ξανά τον ήλιο και θα σας δώσει την έμπνευση για να ανθίσετε και να αναπτυχθείτε.

Είναι ωραίο να σας βλέπουμε ξανά στον σωστό δρόμο, και ενώ ίσως το γνωρίζατε πάντα ότι θα ξαναλάμπετε κάποια στιγμή. Τώρα ξέρετε ότι η λύπη είναι μέρος της ζωής, αλλά δεν είναι όλη η ζωή.