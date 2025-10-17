Δολοφονία στην Κύπρο: «Επαγγελματίας» ο εκτελεστής του ποδοσφαιρικού παράγοντα, έριξε τουλάχιστον 10 σφαίρες – Όλα ανοιχτά για το κίνητρο του εγκλήματος

Νέα στοιχεία βλέπουν διαρκώς το φως της δημοσιότητας αναφορικά με την εν ψυχρώ εκτέλεση του επιχειρηματία και ποδοσφαιρικού παράγοντα, Σταύρου Δημοθένους, στην Λεμεσό της Κύπρου. Την ώρα που η κυπριακή κοινωνία παρακολουθεί σε σοκ τις εξελίξεις, καινούριες πληροφορίες κάνουν λόγο για «επαγγελματικό χτύπημα», καθώς οι πυροβολισμοί που δέχτηκε ο 49χρονος προήλθαν, σύμφωνα με τις Αρχές, από «άριστο σκοπευτή».

Όπως αναφέρει το philenews.com, ο εκτελεστής του Σταύρου Δημοσθένους είναι επαγγελματίας, καθώς τον «γάζωσε» με απόλυτη ακρίβεια και χωρίς να προκαλέσει παράπλευρες απώλειες. Τη στιγμή της επίθεσης, το θύμα είχε μόλις αποχωρήσει από την κατοικία του, καθισμένος στη θέση του συνοδηγού σε όχημα που οδηγούσε ο 18χρονος γιος του, κατευθυνόμενοι προς τη Λεμεσό.

Δέκα τρύπες από σφαίρες στο όχημα

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο πολυτελές όχημα του θύματος βρέθηκαν περίπου 10 τρύπες από σφαίρες, ενώ στον τόπο της «μαφιόζικης» εκτέλεσης εντοπίστηκαν κάλυκες από αυτόματο όπλο διαμετρήματος 7,62 χιλιοστών. Τα τεκμήρια παραλήφθηκαν και πρόκειται να εξεταστούν στα εργαστήρια της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Αστυνομίας της Κύπρου.

Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από διάφορα πρόσωπα και οι Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά διάφορα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης στην περιοχή όπου διαπράχθηκε η δολοφονία, αλλά και τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες πριν και μετά το φονικό. Σημειώνεται ότι έκαψαν το λευκό βαν που χρησιμοποίησαν.

Οι δράστες φέρεται να ήταν δύο και εγκατέλειψαν το βαν, διαφεύγοντας με μοτοσικλέτα τύπου σκούτερ μεγάλου κυβισμού, σκούρου χρώματος. Αξίζει να αναφερθεί πως το θύμα δεν είχε εκφράσει στις Αρχές φόβους για τη ζωή του.

Η ενέδρα θανάτου

Νωρίτερα, είχε γνωστοποιηθεί ότι οι δράστες είχαν χρησιμοποιήσει το λευκό βαν για να στήσουν ενέδρα στον Δημοσθένους, κλείνοντας τον δρόμο στο όχημά του και μια μηχανή πέρασε με τον επιβαίνοντα να είναι εκείνος που τον «γάζωσε».

Η δολοφονία του Δημοσθένους αιφνιδίασε τις Αρχές, οι οποίες μπήκαν σε κόκκινο συναγερμό, ανοίγοντας παράλληλα έρευνες σε τρεις διαφορετικές σκηνές εγκλήματος. Oι δράστες ήταν μελετημένοι και ψύχραιμοι και περίμεναν το θύμα να αποχωρήσει από την οικία του ενώ μόλις εντόπισαν το όχημά του, το γάζωσαν με πυρά, δολοφονώντας τον 49χρονο μπροστά στα μάτια του ίδιου του παιδιού του.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν διαθέτουν σαφή εικόνα για τα ακριβή κίνητρα, ωστόσο, ερευνούν εξονυχιστικά τις επαγγελματικές δραστηριότητες του θύματος. Αστυνομικές πληροφορίες κάνουν λόγο για «ανοιχτά μέτωπα» που φαίνεται να δυσκολεύουν την κατεύθυνση των ερευνών, αφήνοντας για την ώρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 Κύπρου, oι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης να αξιολογούνται, ενώ μεγάλο μέρος της πόλης παρέλυσε για ώρες, λόγω των αποκλεισμών δρόμων για τις έρευνες.

Εκπρόσωπος Αστυνομίας: «Το Σάββατο η νεκροτομή στο θύμα»

Η Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κυριακή Λαμπριανίδου προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη δολοφονία. Όπως ανέφερε, ο Σταύρος Δημοσθένους δέχθηκε αριθμό πυροβολισμών, ενώ βρισκόταν εντός του οχήματος του στη θέση του συνοδηγού. Το θύμα επέβαινε σε όχημα το οποίο οδηγούσε ο 18χρόνος γιος του.

Συγκεκριμένα, στη δήλωσή της ανέφερε:

«Η Αστυνομία Κύπρου διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης του Σταύρο Δημοσθένους, ηλικίας 49 ετών από τη Λεμεσό. Συγκεκριμένα σήμερα με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες και στοιχεία που έχουμε ενώπιον μας, γύρω στις 09:30 ο Σταύρος Δημοσθένους δέχθηκε αριθμό πυροβολισμών, ενώ βρισκόταν εντός του οχήματος του στη θέση του συνοδηγού. Το θύμα επέβαινε σε όχημα το οποίο οδηγούσε ο 18χρόνος γιος του.

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έγινε σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σπίτι του στην περιοχή Σφαλλαγγιώτισας και ενώ το όχημα βρισκόταν σε κίνηση. Από τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται ότι το θύμα δέχθηκε αριθμό πυροβολισμών από προπορευόμενο όχημα. Το όχημα των δραστών, από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, είναι όχημα τύπου βαν χρώματος άσπρου, το οποίο και εγκατέλειψε τη σκηνή μετά τους πυροβολισμούς.

Ο γιος του θύματος συνέχισε να οδηγεί με προορισμό το νοσοκομείο, αλλά στην πορεία συγκρούστηκε με άλλο όχημα και ακινητοποιήθηκε στον αυτοκινητόδρομο στην περιοχή Τσιρείου, με κατεύθυνση προς Πάφο. Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το συμβάν και μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού μετέβησαν άμεσα στο σημείο της οδικής σύγκρουσης και στη συνέχεια στη σκηνή όπου το θύμα δέχθηκε του πυροβολισμούς. Ταυτόχρονα η Αστυνομία ενημερώθηκε για όχημα, το οποίο φλεγόταν στην περιοχή Γερμασόγειας.

Από τις εξετάσεις που έγιναν το φλεγόμενο όχημα ήταν όμοιο με αυτό που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Από τις μέχρι τώρα εξετάσεις το εν λόγω όχημα είχε δηλωθεί κλοπιμαίο στις 4 Σεπτεμβρίου στην Επαρχία Λευκωσίας. Αύριο προγραμματίζεται να γίνει νεκροτομή επί της σορού του θύματος από τον Ιατροδικαστή Δρ Νικόλα Χαραλάμπους. Το ανακριτικό έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και στον παρόν στάδιο δεν μπορούμε να επεκταθούμε σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες που αφορούν στην εξέλιξη των ερευνών, αφού πρωταρχικός στόχος μας είναι η εξασφάλιση μαρτυρίας η οποία θα μας οδηγήσει στους δράστες του εγκλήματος αυτού.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε πολίτης έχει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης μπορεί να επικοινωνήσει με την Αστυνομία ή να καλέσει την Γραμμή του Πολίτη προς τον σκοπό αυτό. Είναι κατανοητό ότι είμαστε στο αρχικό στάδιο διερεύνησης αυτής της πολύ σοβαρής εγκληματικής ενέργειας και σας καλούμε όπως δείξετε κατανόηση ως προς τις δηλώσεις που κάνουμε. Να είστε σίγουροι ότι μόλις έχουμε ασφαλή συμπεράσματα θα σας ενημερώσουμε σχετικά».

Τυχαία περιπολούσε το ελικόπτερο της αστυνομίας

Σύμφωνα με την Κυριακή Λαμπρινιάδου, τη συγκεκριμένη στιγμή περιπολούσε τυχαία το ελικόπτερο της αστυνομίας, το οποίο μετέβαινε για εργασίες άλλους σκοπούς.

Ερωτηθείσα για το πώς έφυγαν από τη σκηνή οι δράστες, ανέφερε ότι υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες αξιολογούνται. «Δεν μπορούμε να προβούμε σε οποιαδήποτε δήλωση όσον αφορά τις λεπτομέρειες αυτού του εγκλήματος αυτή τη στιγμή. Αξιολογούνται πάρα πολλές παράμετροι. Λαμβάνουμε πληροφορίες. Θα πρέπει να δείξουμε λίγη υπομονή ακόμα, για να μπορέσουμε να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα».

Ακόμη, ανέφερε ότι είναι γεγονός πως είχαμε και άλλες εγκληματικές ενέργειες κατά τις πρωινές ώρες και σε ώρες αιχμής. «Αυτό φυσικά προβληματίζει την Αστυνομία Κύπρου. Να είστε σίγουροι ότι όλοι παρακολουθούμε πάρα πολλά πράγματα και προλαμβάνουμε αρκετές εγκληματικές πράξεις».

Τα κίνητρα και το παρελθόν του θύματος

Η κα. Λαμπρινιάδου σημείωσε ότι διερευνώνται όλα τα κίνητρα όσον αφορά την περίπτωση αυτή. «Πρόκειται για πολύ σοβαρή εγκληματική ενέργεια, η οποία φαίνεται να ήταν καλά οργανωμένη. Υπάρχει πολύ ανακριτικό έργο. Δεν υπάρχει μία μόνο σκηνή εγκλήματος, είναι τουλάχιστον τρεις σκηνές που διερευνώνται. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι την εξέλιξη και την πορεία των ερευνών και πού θα καταλήξουμε στη συνέχεια».

Ερωτηθείσα αν το θύμα είχε δεχθεί απειλές στο παρελθόν, απάντησε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει τέτοιες λεπτομέρειες. Ακόμη, ανέφερε ότι υπάρχει πληροφόρηση για το πόσα άτομα επέβαιναν στο βαν, ωστόσο η Αστυνομία δεν μπορεί να την επιβεβαιώσει.

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι «δεν έχει γίνει ακόμη η κατάθεση από τον μάρτυρα και άλλους μάρτυρες», ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει τραυματιστεί ο γιος του θύματος.

Τι έγραψαν τα διεθνή ΜΜΕ για την δολοφονία

Η δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους κάνει τον γύρο του κόσμου, με τα ΜΜΕ σε πολλές χώρες να αναδημοσιεύουν την είδηση. Αρκετά μέσα, μάλιστα είχαν ψηλά στην επικαιρότητα την δολοφονία του Κύπριου παράγοντα.