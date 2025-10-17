Δολοφονία στην Κύπρο: Θύμα ενέδρας ο πρόεδρος ομάδας που «γαζώθηκε» μπροστά στα μάτια του γιου του – Τι λένε τα ξένα ΜΜΕ

Σε σοκ παραμένει η κοινωνία της Κύπρου από την εν ψυχρώ εκτέλεση του Σταύρου Δημοσθένους, πρώην προέδρου της ομάδας της Καρμιώτισσας, μπροστά στα μάτια του γιού του. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία σχετικά με τον τρόπο που έγινε η δολοφονία βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Του έστησαν ενέδρα

Σύμφωνα με το sigmalive.com, φέρεται να εξετάζεται από τις Αρχές ένα άσπρο βαν που έστησε ενέδρα κλείνοντας τον δρόμο στο αυτοκίνητο του θύματος για να περάσει στη συνέχεια ο εκτελεστής του επάνω στην μηχανή και να τον «γαζώσει».

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, αυτό συνέβη έξω από το σπίτι του και όχι στον αυτοκινητόδρομο όπως ήταν η αρχική ενημέρωση.

Συγκεκριμένα, ο 49χρονος δολοφονήθηκε σε δρόμο λίγο πιο κάτω από το σπίτι του ενώ επέβαινε σε όχημα μαζί με τον γιο του.

Ο γιος του θύματος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, επιχείρησε να τον οδηγήσει στο Νοσοκομείο, ωστόσο καθ΄ οδόν προκάλεσε ατύχημα, με αποτέλεσμα το όχημα να ανακοπεί και ο 49χρονος να αφήσει μέσα στο όχημα την τελευταία του πνοή.

Να σημειωθεί ότι η Αστυνομία έκλεισε για 4 και πλέον ώρες μέρος του δρόμου Λεμεσού – Πάφου για έρευνες.

Τα ξένα ΜΜΕ

Η δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους στην Λεμεσό δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τα ξένα ΜΜΕ και ιδιαίτερα τα αθλητικά λόγω της ενασχόλησης του θύματος με το ποδόσφαιρο.

Η αστυνομία αναφέρει ότι δολοφονήθηκε ο πρόεδρος κυπριακής ποδοσφαιρικής ομάδας, λέει το πρακτορείο Reuters, ενώ και το ρωσικό πρακτορείο TASS σε δημοσίευμά του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ο Δημοσθένους, 49 ετών, ηγείτο της Καρμιώτισσας από το 2023. Την ίδια χρονιά η ομάδα υποβιβάστηκε στη Β΄ κατηγορία, ενώ στο παρελθόν την είχε προπονήσει ο Ρώσος τεχνικός Αλεξάντρ Κερζακόφ, ο οποίος αποχώρησε έπειτα από σύγκρουση με τη διοίκηση».

Ποιος ήταν ο Σταύρος Δημοσθένους

Ο Σταύρος Δημοσθένους, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονικής επίθεσης, ήταν 49 ετών.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα ant1live.com, ανάλαβε την προεδρία της Καρμιώτισσας τον Νοέμβριο του 2023 μετά την αποχώρηση του Ντμίτρι Πούνιν και πρόσφατα εξέφρασε την επιθυμία του να βρεθεί στις εκλογές για την προεδρία της ΚΟΠ, ωστόσο δεν κατάφερε να έχει τα 4 πληρεξούσια για να διεκδικήσει την προεδρία.

Στο παρελθόν διετέλεσε πρόεδρος του Άρη για μία πενταετία από το 2014 μέχρι το 2019.