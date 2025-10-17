Πάνος Καμμένος: «Είμαι στο παρά πέντε να εμπλακώ στην πολιτική»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στην πολιτική αφήνει ο Πάνος Καμμένος, ο οποίος εξέφρασε την άποψή του και για ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

«Αν χρειαστεί να παρθούν αποφάσεις ώστε να υπάρχουν συγκλίσεις ώστε να μετατρέψουμε τη χώρα σε έναν οικονομικό παράδεισο και να συγκρουστούμε με τις δυνάμεις της ΕΕ που θέλουν να την τραβήξουν πίσω και να την έχουν υποχείριο» θα εμπλακεί στην πολιτική, είπε χαρακτηριστικά ο πρώην υπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στο OPEN. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αντώνη Σαμαρά.

«Ο Δένδιας δεν θα υπογράψει τη ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη»

Αρχικά ο Πάνος Καμμένος αναφέρθηκε στη σημερινή πολιτική κατάσταση, τονίζοντας: «Νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ ρευστά, δεν υπάρχει η αντιπαράθεση δυο τριών κομμάτων όπως ξέραμε παλιά. Ο κ. Μητσοτάκης κυβερνά χωρίς αντιπολίτευση. Αξιωματική αντιπολίτευση στον τόπο είναι η Μαρία Καρυστιανού… Αν ο αγώνας της μεταμορφωθεί σε ένα πολιτικό κίνημα δεν έχει κανέναν λόγο να μπλέξει με τα παλιά υλικά. Στις εκλογές που έρχονται του χρόνου θα είναι εντελώς διαφορετικά τα σχήματα και οι πολιτικές δυνάμεις».

Σχετικά με την ανάθεση της προστασίας του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Άμυνας ο κ. Καμμένος είπε: «Η προεδρική φρουρά έχει δυο αποστολές: τη φύλαξη του Προεδρικού Μεγάρου και του προέδρου της Δημοκρατίας και η φύλαξη του Αγνώστου Στρατιώτη. Ο υπουργός Άμυνας είναι η μόνη μονάδα που δεν έχει δικαίωμα να εμπλακεί. Η προεδρική φρουρά αναφέρει μόνο στον ΠτΔ. Είναι αδύνατο να υπάρξει τέτοια μεγάλη προσβολή προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και την προεδρική φρουρά με την ανάθεση του Άγνωστου Στρατιώτη σε κάποια άλλη μονάδα». Και στη συνέχεια τόνισε: «δεν πρόκειται να το κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Ήταν ένας λάθος επειδή δεν υπήρχε πληροφόρηση. Να σταματήσει οποιαδήποτε εμπλοκή του Υπ. Αμύνης. Είμαι βέβαιος ότι ο κ. Δένδιας δεν θα υπογράψει τη ρύθμιση».

«Αν υπάρξουν συγκλίσεις ώστε να μετατρέψουμε τη χώρα σε έναν οικονομικό παράδεισο θα εμπλακώ ξανά στην πολιτική»

Ερωτηθείς εάν θα εμπλεκόταν ξανά με την πολιτική, ο πρώην υπουργός σημείωσε: «Όταν ανέστειλα τη λειτουργία των ΑΝΕΛ και δεν κατέβηκα στις εκλογές του 2019 γιατί πίστευα ότι τη δική μας αποστολή να βγούμε από τα μνημόνια την εκτελέσαμε, ήρθαν οι Πρέσπες έφυγα. Αν χρειαστεί να παρθούν αποφάσεις ώστε να υπάρχουν συγκλίσεις ώστε να μετατρέψουμε τη χώρα σε έναν οικονομικό παράδεισο και να συγκρουστούμε με τις δυνάμεις της ΕΕ που θέλουν να την τραβήξουν πίσω και να την έχουν υποχείριο, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ναι θα εμπλακώ στην πολιτική».

«Εγώ με τον κ. Μητσοτάκη διαφωνώ σε πολλά πράγματα. Πρώτον διαφωνώ στην προσωποποίηση της ΝΔ, στη woke ατζέντα, στην παράδοση της χώρας στην ΕΕ. Θεωρώ ότι έχει τραβήξει έναν δρόμο ευρωπαϊκό. Θα έπρεπε να υιοθετήσει την ατζέντα Τραμπ και να απελευθερωθεί από την πολιτική της ΕΕ» είπε στη συνέχεια και πρόσθεσε ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει πεθάνει».

«Δεν θα πάω με τον Τσίπρα»

Σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο Πάνος Καμμένος υπογράμμισε ότι «θα έπρεπε να το κάνει αυτό από το 2019. Η κατάσταση ήταν τραγική, το τι τράβαγε τα ζήσαμε. Του έκαναν τον βίο αβίωτο οι ακραίες φωνές. Υπήρξε υφυπουργός που ήθελε να δει τους Σαντινίστας».

«Καλά κάνει ο Τσίπρας, έπρεπε να το κάνει πιο νωρίς. Η εμμονή με τις Πρέσπες είναι λάθος. Με τον κ. Τσίπρα δεν θα πάω. Πρέπει να δώσει το στίγμα τι πρέπει να κάνει», πρόσθεσε.

Σε άλλη ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο νέου κόμματος είπε «ο Αντώνης Σαμαράς για την πράξη του 1993 να ρίξει τον Μητσοτάκη, ήταν η τελευταία του πράξη. Και βέβαια το επανέλαβε. Δεν έπρεπε ποτέ να γυρίσει ο Σαμαράς στη ΝΔ. Πάει να παραπλανήσει μια ακόμη φορά και να παραπλανήσει τον κόσμο της δεξιάς και να διαπραγματευτεί οφίτσια».

«Την στήσανε για να μην επιστρέψω»

Αναφορικά με την συνομιλία του με τον αρχηγό της μαφίας στα Χανιά, που διέρρευσε στη δημοσιότητα, ο ίδιος είπε «έβγαλαν μια συνομιλία ενώ σε μια άλλη δικογραφία υπάρχουν εκατό συνομιλίες στελεχών της ΝΔ. Μου τη στήσανε για να μου κάνουν ζημιά γιατί φοβήθηκαν να μην επιστρέψω».