Γερμανία: Νέες οδηγίες στους πολίτες για έκτακτες ανάγκες – Τι πρέπει να έχουν στην αποθήκη του σπιτιού τους

Enikos Newsroom

διεθνή

Γερμανία: Νέες οδηγίες στους πολίτες για έκτακτες ανάγκες – Τι πρέπει να έχουν στην αποθήκη του σπιτιού τους
Φωτογραφία αρχείου: Reuters

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Βοήθειας για Καταστροφές (ΒΒΚ) της Γερμανίας εξέδωσε επικαιροποιημένες οδηγίες για τους πολίτες, για την περίπτωση κατάστασης κρίσης ή έκτακτης ανάγκης, διακοπής ρεύματος και πλημμύρας.

Στον νέο οδηγό της «Προετοιμασία για Κρίσεις και Καταστροφές», η ΒΒΚ προσθέτει στις ήδη υπάρχουσες οδηγίες την περίπτωση έκρηξης και την αναγνώριση εκστρατείας παραπληροφόρησης. Οι πολίτες καλούνται μεταξύ άλλων να συγκεντρώσουν απόθεμα τροφίμων και νερού για 3-10 ημέρες, υπολογίζοντας 2 λίτρα νερό ανά άτομο, με το 0,5 λίτρο να προορίζεται για μαγείρεμα. Στο πακέτο έκτακτης ανάγκης πρέπει ακόμη να φυλάσσονται σημαντικά φάρμακα και είδη περιποίησης τραυμάτων.

Στην περίπτωση εκτεταμένων διακοπών ρεύματος, είτε λόγω κυβερνοεπίθεσης είτε λόγω καταιγίδας ή δολιοφθοράς, τα τηλεφωνικά δίκτυα και το διαδίκτυο ενδέχεται να μην λειτουργούν, οπότε είναι χρήσιμο, σύμφωνα με τις οδηγίες, σημαντικοί αριθμοί τηλεφώνου, χάρτες και οδηγίες πρόσβασης π.χ. στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή νοσοκομείο, να είναι τυπωμένα σε χαρτί. Συνιστάται επίσης να υπάρχουν power bank για τη φόρτιση ηλεκτρικών συσκευών, αλλά και ραδιόφωνο το οποίο θα λειτουργεί είτε με μπαταρία είτε με μανιβέλα.

Στον επικαιροποιημένο οδηγό περιλαμβάνονται επίσης οδηγίες για την περίπτωση έκρηξης, κατά την οποία οι πολίτες θα πρέπει να αναζητήσουν εσωτερικούς χώρους με όσο το δυνατόν λιγότερους εξωτερικούς τοίχους και πόρτες και χωρίς παράθυρα. Τα υπόγεια υποδεικνύονται ως ασφαλέστερα, ενώ αντενδείκνυνται οι σοφίτες.

Οι πολίτες θα πρέπει ακόμη να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την προσπάθεια παραπληροφόρησής τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η ΒΒΚ συνιστά να εξετάζουν οι πολίτες την πηγή των ειδήσεων, το εάν π.χ. o δημιουργός χρησιμοποιεί πραγματικό όνομα ή αν η διεύθυνση του ιστότοπου είναι γνωστή και αξιόπιστη.

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ επισήμανε ταυτόχρονα ότι το Σύμφωνο Πολιτικής Προστασίας διαθέτει 10 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2029 για τον εκσυγχρονισμό των δομών πολιτικής προστασίας σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων, εγκαταστάσεων, εκπαίδευσης και εξοπλισμού. Τόνισε ωστόσο ότι και οι πολίτες έχουν καθήκον να λαμβάνουν μέτρα προστασίας. «Η προφύλαξη αφορά κάθε άτομο στο σπίτι. Η σωστή προετοιμασία σώζει ζωές», δήλωσε ο κ. Ντόμπριντ.

Στις ήδη υπάρχουσες οδηγίες της ΒΒΚ περιλαμβάνονται εκτενείς πληροφορίες σχετικά με το ποια επίσημα έγγραφα πρέπει κανείς να φυλάσσει στο πρωτότυπο και για ποια αρκεί αντίγραφο, τι πρέπει να περιέχει το σακίδιο έκτακτης ανάγκης, τα απαραίτητα είδη (π.χ. αδιάβροχου) ρουχισμού, ακόμη και η πρόβλεψη για πορτοφόλι λαιμού ή κάψουλας SOS για παιδιά, με τα απαραίτητα στοιχεία της ταυτότητάς τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δωρεά οργάνων: 15.000 νέοι δωρητές σε 10 μέρες – Αύξηση 42% στις εγγραφές μετά το μήνυμα του Υπουργείου Υγείας

6 τροφές πλούσιες σε ασβέστιο για δυνατά οστά και για να προλάβετε την οστεοπόρωση

S&P Global Ratings: Απόψε η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο – Ποιες είναι οι προβλέψεις

Αμειβόμενη μαθητεία σε Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές της ΔΥΠΑ: Έως τις 19 Οκτωβρίου οι αιτήσεις – Οι ειδικότητες

Έχει χρώμα η σκοτεινή ύλη; Το μυστηριώδες υλικό ίσως αφήνει κόκκινα και μπλε «αποτυπώματα» στο φως – Τι έδειξε νέα μελέτη

Το iPad απέκτησε ξανά το τσιπ που χρειάζεται για να γίνει ο «αρχηγός» του Smart Home
περισσότερα
16:10 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Κομισιόν για ενδεχόμενη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ στην Ουγγαρία: Δεν υπάρχει ταξιδιωτική απαγόρευση στον Ρώσο πρόεδρο

Τεχνικά δεν υπάρχει εμπόδιο στο ταξίδι του Βλαντίμιρ Πούτιν προς την Ουγγαρία, απάντησε η εκπρ...
15:55 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Κρεμλίνο: Η συνάντηση Πούτιν-Τραμπ μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο εβδομάδες – «Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα»

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως μια συνάντηση των προέδρων Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ μ...
14:46 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Κρεμλίνο: «Επίθεση» φιλίας στον Τραμπ – Προτείνει την κατασκευή σήραγγας ύψους 8 δισ. για να ενωθούν Ρωσία και ΗΠΑ

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κατασκευάσουν μια σιδηροδρομική σήραγγα «Πούτιν...
14:09 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Θρίλερ με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango: Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του γιου του και η «περίπλοκη» σχέση τους

Ο γιος του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη της Mango τέθηκε υπό επίσημη έρευνα ως ύποπτος για ανθ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης