Αμπελόκηποι: Δεύτερη φορά πατέρας θα γινόταν ο 44χρονος που έπεσε στο κενό από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα κίνητρα της πτώσης του 44χρονου από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων» στην οδό Πανόρμου, η οποία αποδίδεται σε αυτοκτονία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 44χρονος έπινε καφέ στην καφετέρια του πύργου και όπως καταθέτουν οι εργαζόμενοι, ξαφνικά ανέβηκε σε έναν καναπέ και βούτηξε στο κενό.

Σημειώνεται ότι ο 44χρονος ήταν πατέρας ενός παιδιού και σε λίγες μέρες η σύζυγος αναμένεται να φέρει στον κόσμο και το δεύτερο παιδί τους, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ. Τρομάξαμε, νομίζαμε ότι έγινε έκρηξη, κατευθείαν βγήκαμε έξω και δυστυχώς είδαμε τον άνθρωπο πεσμένο κάτω» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας σε δηλώσεις της σε δημοσιογράφους.

Υπενθυμίζεται ότι στο σημείο κλήθηκαν το ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας. Εντός τριών λεπτών έφτασε μία μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης και ένα ασθενοφόρο, ωστόσο, ήταν ήδη αργά για τον άνδρα, καθώς ήταν νεκρός.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων.