Eurovision 2026: Το ΡΙΚ διαψεύδει ότι η Ζόζεφιν θα εκπροσωπήσει την Κύπρο

Enikos Newsroom

Media

Ζόζεφιν
Φωτογραφία: Instagram/josephinewendel

Όλα δείχνουν πως η Ζόζεφιν δεν θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision 2026, όπως αποκάλυψαν χθες στο «Πρωινό» του ANT1.

Πιο συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ της εκπομπής ήθελε την δημοφιλή τραγουδίστρια να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να ανέβει επιτέλους στη σκηνή της Eurovision, για χάρη της Κύπρου.

Το Eurovisionfun ήρθε σε επικοινωνία με τους ανθρώπους της κυπριακής αποστολής, οι οποίοι το διέψευσαν. Συγκεκριμένα ανέφεραν, πως δεν έχει ξεκινήσει καν η διαδικασία επιλογής του καλλιτέχνη και πως προετοιμάζουν πριν από την επίσημη ανακοίνωση του εκπροσώπου, διάφορα άλλα όμορφα πράγματα τα οποία και θα ενθουσιάσουν τους φίλους του διαγωνισμού.

Μάλιστα το ΡΙΚ ζητεί από όλους λίγη υπομονή και να μην προτρέχουν σε αποφάσεις, οι οποίες δεν έχουν ληφθεί ακόμη, αφού η αρμόδια επιτροπή που θα επιλέξει τον εκπρόσωπο της Κύπρου στην Eurovision 2026, δεν έχει ακόμη καταλήξει στον καλλιτέχνη.

 

