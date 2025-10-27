Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράνομες επιδοτήσεις και για το 2025

Τι ερευνά η Οικονομική Αστυνομία για την εγκληματική οργάνωση των 37 συλληφθέντων που έλαβαν χρηματοδοτήσεις 20 εκατ. ευρώ.

Των Θ. ΠΑΝΟΥ, Α. ΚΑΝΔΥΛΗ, Γ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ενα εικονικό διαζύγιο, μία κομμώτρια με χιλιάδες στρέμματα και ένας dj με βοοειδή σπάνιας ράτσας. Αυτά είναι μερικά από όσα διαπίστωσαν οι αστυνομικοί για την εγκληματική οργάνωση που δρούσε κυρίως σε Κρήτη και Γιαννιτσά, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, λαμβάνοντας παράνομες επιδοτήσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες της Realnews, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που εξάρθρωσε το κύκλωμα, θα επεκτείνει την έρευνά της ακόμα και μέχρι το 2025, καθώς υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν προχωρήσει σε όλες τις ενέργειες ώστε να εισπράξουν παρανόμως επιδοτήσεις ακόμα και φέτος! Μέχρι στιγμής, στην παραγγελία για την προκαταρτική έρευνα που διέταξε η Ευρωπαία εισαγγελέας αναφέρεται η χρονική περίοδος 2018 έως 2022. Στο διάστημα αυτό, έχει διαπιστωθεί πως οι εμπλεκόμενοι είχαν εισπράξει τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ.

Κομβικό ρόλο είχε ένας 38χρονος, πρώην υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), στα Γιαννιτσά. Ο πολυτελής βίος που διήγε ο 38χρονος δείχνει πως η δράση του ήταν συστηματική και διαρκής. Τα τελευταία χρόνια ο υπάλληλος του ΚΥΔ Γιαννιτσών είχε κάνει πανάκριβα ταξίδια στο Ντουμπάι, ενώ είχε αποκτήσει και αυτοκίνητα πολύ μεγάλης αξίας. Πλέον, η Οικονομική Αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο τα μέλη του ίδιου κυκλώματος να είχαν προχωρήσει σε ψευδείς δηλώσεις και το 2024, ώστε να λάβουν παράνομες επιδοτήσεις και μέσα στο 2025.

Οι εμπλεκόμενοι

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, σε συνεργασία με τους συναδέλφους τους του Οικονομικού Εγκλήματος, συνελήφθησαν 37 άτομα, ανάμεσά τους και οι φερόμενοι εγκέφαλοι του κυκλώματος, δηλαδή ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά και ένας ακόμα υπάλληλος ΚΥΔ από την Κρήτη, ηλικίας 36 ετών. Συνολικά οι εμπλεκόμενοι έχουν φτάσει τους 120.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το τελευταίο διάστημα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ίσως είχαν αντιληφθεί πως διεξάγεται έρευνα για το κύκλωμα, λόγω του σάλου που έχει ξεσπάσει με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο 38χρονος είχε πάρει εικονικό διαζύγιο από τη σύζυγό του και της είχε μεταβιβάσει ολόκληρη την περιουσία του, στην προσπάθεια να γλιτώσει τα περιουσιακά στοιχεία του από την κατάσχεση. Οταν πια η έρευνα ολοκληρώθηκε και οι αστυνομικοί προχώρησαν σε συλλήψεις, ανάμεσά τους ήταν και η σύζυγός του, καθώς διαπιστώθηκε πως είχε λάβει χρήματα από τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του συζύγου της για την αγορά ενός πολυτελούς αυτοκίνητου αξίας άνω των 45.000 ευρώ, το οποίο μάλιστα εξόφλησε άμεσα με την καταβολή ολόκληρου του ποσού. Το κόλπο με τις παράνομες επιδοτήσεις είχε στηθεί με απλό τρόπο. Οι υπάλληλοι των ΚΥΔ ήταν σε θέση να γνωρίζουν ποιοι και πόσοι δεν είχαν κάνει νέες δηλώσεις σε στρέμματα, αιγοπρόβατα και βοσκοτόπια και στη συνέχεια, με υφαρπαγή του ΑΦΜ του πραγματικού δικαιούχου και βέβαια με πλαστογράφηση των νέων στοιχείων, δήλωναν στρέμματα, ζωικό κεφάλαιο και βοσκοτόπια στους συνεργάτες της εγκληματικής οργάνωσης εισπράττοντας ακολούθως υπέρογκες επιδοτήσεις.

Σε συνεργασία με τον δεύτερο φερόμενο εγκέφαλο της εγκληματικής οργάνωσης, τον 36χρονο υπάλληλο σε ΚΥΔ της Κρήτης, ο 38χρονος δήλωσε τουλάχιστον 3.000 στρέμματα στις πλημμυρισμένες από τη θεομηνία «Daniel» εκτάσεις της λίμνης Κάρλας ως βοσκοτόπια νοικιασμένα από Κρητικό κτηνοτρόφο. Οι πηγές αναφέρουν πως όσο απλή ήταν η απάτη που έκαναν, τόσο απλή θα ήταν και η διαπίστωσή της από τους οι αρμόδιους φορείς, καθώς αν έκαναν έστω έναν τυπικό έλεγχο θα μπορούσαν να αντιληφθούν ότι οι δηλώσεις ήταν ψευδείς. Οι εμπλεκόμενοι στην εγκληματική οργάνωση είχαν προχωρήσει ένα βήμα πιο μπροστά την απάτη τους, καθώς στην κατοχή τους είχαν ακόμα και πλαστά σκουλαρίκια ταυτότητας που χρησιμοποιούν οι κτηνοτρόφοι προκειμένου τα ζώα τους να είναι σηματοδοτημένα και με τον κατάλληλο υγειονομικό έλεγχο.

Ιλιγγιώδη ποσά

Οι εμπλεκόμενοι στην εγκληματική οργάνωση από το 2018 μέχρι και το 2022 είχαν εισπράξει ιλιγγιώδη ποσά που φθάνουν τα 20 εκατ. ευρώ. Από αυτά έχει ήδη διαπιστωθεί πως σίγουρα τα 10 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν με παράνομο τρόπο, με πλαστογραφημένα έγγραφα για ανύπαρκτες εκτάσεις και ζωικό κεφάλαιο. Η έρευνα θα προχωρήσει, καθώς εκτιμάται πως και τα υπόλοιπα 10 εκατ. ευρώ έχουν εισπραχθεί επίσης με πλαστά παραστατικά και δικαιολογητικά. Η εγκληματική οργάνωση νομιμοποιούσε τα παράνομα εισπραχθέντα ποσά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα από νόμιμες εταιρείες στοιχήματος, στις οποίες ήδη είχαν ανοίξει λογαριασμούς της τάξεως των 4 εκατ. ευρώ.

Ολοι ψάχνουν τον «Φραπέ»

Τους τελευταίους μήνες το όνομα του Γιώργου Ξυλούρη έχει έρθει ουκ ολίγες φορές στη δημοσιότητα με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς περιλαμβάνεται στη δικογραφία που είχε διαβιβαστεί στη Βουλή. Ο αποκαλούμενος και «Φραπές» ελέγχεται στο πλαίσιο διαφόρων ερευνών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την Οικονομική Αστυνομία αλλά και την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήματος. Η τελευταία, κατόπιν εντολής του προέδρου της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, διαπίστωσε ότι ο Ξυλούρης δεν είχε υποβάλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης για την περίοδο 2021-2023, παρότι είχε σχετική υποχρέωση. Η υποχρέωση αυτή απορρέει από το ότι την επίμαχη περίοδο ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.). Η συγκεκριμένη θέση συνδέεται με την ιδιότητα που έχει από το 2013, του προέδρου της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ενωσης Σουλτανίνας. Σημειώνεται πως ο Γ. Ξυλούρης φαίνεται να οφείλει στην Ενωση πάνω από 600.000 ευρώ. Οι ελεγκτές της Αρχής διαπίστωσαν ακόμη αδικαιολόγητη περιουσία ύψους περίπου 2,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στους λογαριασμούς του έμπαιναν ποσά από «επιλήψιμες πηγές». Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και οκτώ οχήματα, μεταξύ των οποίων και μία πολυτελής Jaguar. Ο Γ. Ξυλούρης θα ελεγχθεί και για φοροδιαφυγή, ενώ τα ευρήματα της Αρχής θα διαβιβαστούν και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που διερευνά τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ώρα της αλήθειας στην εξεταστική

Η πρωτοβουλία της Ν.Δ. για να καταθέσουν ο «Φραπές», ο «Χασάπης» και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

Ολα τα πρόσωπα που απασχόλησαν την επικαιρότητα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα κληθούν από την εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», η Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει την πλειοψηφία της επιτροπής, κατά την επικαιροποίηση του καταλόγου μαρτύρων σε δύο εβδομάδες όχι απλώς θα ικανοποιήσει την πλειονότητα των αιτημάτων της αντιπολίτευσης αλλά θα προσθέσει και νέα πρόσωπα θέλοντας να αναδείξει την εμπλοκή στελεχών του ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο. Την προσεχή εβδομάδα αναμένεται να καταθέσουν στην εξεταστική επιτροπή οι εκπρόσωποι των τεχνικών συμβούλων του ΟΠΕΚΕΠΕ (Neuropublic, Cogniterra, GAIA) και του σώματος ορκωτών λογιστών. Αμέσως μετά θα ανοίξει ο κύκλος των πολιτικών προσώπων με πρώτο τον πρώην γενικό γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργο Στρατάκο, και κατόπιν όλους τους διατελέσαντες υπουργούς με αντίστροφη σειρά από το 2025 και πίσω. Κεντρικά πρόσωπα σε αυτόν τον κύκλο θα είναι ο Λευτέρης Αυγενάκης και ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος έχει ήδη προαναγγείλει ότι στη Βουλή θα απαντήσει στη βασική κατηγορία, δηλαδή γιατί απέπεμψε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον τότε πρόεδρο Γρηγόρη Βάρρα. Και ενώ η επιτροπή έδειχνε να εισέρχεται στην τελική ευθεία της έρευνας για την περίοδο 2019-2025 η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να κάνει αποδεκτά σχεδόν όλα τα πρόσωπα που ζητά η αντιπολίτευση και να προσθέσει περισσότερα αλλάζει τον προγραμματισμό.

Τα πρόσωπα

Σε περίπου δέκα ημέρες με την ολοκλήρωση του κύκλου των πολιτικών προσώπων η εξεταστική έχει προγραμματίσει την επικαιροποίηση του καταλόγου μαρτύρων. Εκεί η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να υπενθυμίσει ότι δεν είχε αποκλείσει κανέναν μάρτυρα. Εν συνεχεία αναμένεται σε πρώτη φάση να προτείνει την κλήτευση των Γιώργου Ξυλούρη («Φραπές»), Ανδρέα Στρατάκη («Χασάπης»), Πόπης Σεμερτζίδου, πρώην συντονίστριας κοινοτικών πόρων της Ν.Δ., Νίκου Μπουνάκη, πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ, το ΚΥΔ του οποίου ενεπλάκη στη διαδικασία ψευδούς δήλωσης, εκτάσεων στη λίμνη Κάρλα. Πέραν των ανωτέρω η Νέα Δημοκρατία θα επιμείνει στην κλήση του Μόσχου Κορασίδη, πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον οποίο έχει βάλει στο στόχαστρο υποστηρίζοντας ότι είναι συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη και εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο. Στο ίδιο πλαίσιο η Νέα Δημοκρατία καταλήγει στην απόφαση να κάνει αποδεκτό το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλήση τριών κυβερνητικών στελεχών, του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, του τέως υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιάννη Μπρατάκου και του υπουργού Περιβάλλοντος και πρώην υπουργού Επικρατείας, Σταύρου Παπασταύρου.

Το μεσημέρι της Πέμπτης πάντως αίσθηση προκάλεσε η επιστολή που έφτασε στην εξεταστική από την πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δήμητρα Χαλικιά, η οποία ζήτησε την εσπευσμένη κλήτευσή της εκτός σειράς προκειμένου να καταθέσει σημαντικά στοιχεία στην επιτροπή. «Με βαθιά ανησυχία διαπιστώνω ότι μάρτυρες που εμφανίζονται ενώπιον της επιτροπής ψεύδονται συστηματικά, συγχέοντας γεγονότα, ημερομηνίες και ευθύνες, επιδιώκοντας να δημιουργήσουν σύγχυση», αναφέρει σχετικά η Δ. Χαλικιά υποστηρίζοντας μάλιστα ότι έχει καταθέσει ενυπόγραφη καταγγελία στην Οικονομική Εισαγγελία, ενώ παράλληλα έχει υποβάλει τρεις ενυπόγραφες καταγγελίες στην OLAF.

Υψηλόβαθμη κοινοβουλευτική πηγή της Νέας Δημοκρατίας μιλώντας στην «R» απέρριψε τα περί αλλαγής στάσης της Ν.Δ. ως προς την κλήση μαρτύρων, αλλά επέμεινε στην ανάγκη διερεύνησης κάθε πτυχής της υπόθεσης. Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτει υπουργικό σκάνδαλο στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά αντιθέτως αναδεικνύεται ο ρόλος των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων. Των ιδιωτικών δηλαδή επιχειρήσεων οι οποίες μπορούσαν να βλέπουν το υπόβαθρο και τους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αδήλωτες εκτάσεις. Σύμφωνα μάλιστα με απάντηση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, στην εξεταστική σε ερώτηση του εισηγητή της Ν.Δ., Μακάριου Λαζαρίδη, από ελέγχους που διενεργήθηκαν σε 225 ΚΥΔ διαπιστώθηκαν παραβάσεις στα 170 με τα πρόστιμα που καταλογίστηκαν να ξεπερνούν το 1,1 εκατ. ευρώ.

«Βόμβες» Τυχεροπούλου

Η εβδομάδα ολοκληρώθηκε με την κατάθεση της πρώην διευθύντριας Αμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευής Τυχεροπούλου, η οποία αποκάλυψε συγκλονιστικά στοιχεία όχι μόνο για τη διαδικασία των πληρωμών αλλά κυρίως για το κλίμα τρομοκρατίας που υφίστανται οι εργαζόμενοι. Η Π. Τυχεροπούλου δεν δίστασε να μιλήσει για απειλές κατά της ζωής υπαλλήλων, για τηλεφώνημα του Γ. Ξυλούρη στο σταθερό του σπιτιού της αλλά και για μια περίεργη σύνδεση μεταξύ της διοίκησης και εμπλεκομένων στο κύκλωμα.