Επί ποδός η κυβέρνηση για τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου μετά την επίθεση στον Μάκη Βορίδη

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου αλλά και στη Νέα Δημοκρατία για τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου που αναμένεται να αποτελέσουν κρας τεστ της νέας τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η επίθεση το βράδυ του Σαββάτου κατά του Μάκη Βορίδη, της οικογένειας του και φιλικών προσώπων του σε γνωστό εστιατόριο, κοντά στην πλατεία Αγίου Δημητρίου, στο Ηράκλειο προκάλεσε έντονη ανησυχία για το κλίμα που δημιουργείται.

Επιπλέον η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι θα παρευρεθεί στην παρέλαση στην Αθήνα «προς ανυπακοή σε αυτή την αντισυνταγματική τροπολογία» στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήμερα της Εθνικής Επετείου και θα έχει στο πλευρό της συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

«Δεν ξέρω εάν θέλει να μας συλλάβει ο κ. Μητσοτάκης, εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σπεύσει να εκδώσει ΦΕΚ», είχε πει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πριν από μερικές ημέρες από το βήμα της Βουλής.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση διαμηνύει ότι θα περιφρουρήσει τις παρελάσεις. «Οι ημέρες αυτές είναι ιερές, οι ημέρες αυτές ανήκουν στους Έλληνες, ανήκουν σε εκείνους στάθηκαν όρθιοι, θυσιάστηκαν για την πατρίδα (…), και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να διακινδυνέψει τον εορτασμό τους. Το 2025 δεν είναι ούτε 2008, ούτε 2012 ούτε 2015, και η κοινωνία έχει καταλάβει πόσο ρυπαρές είναι όλες αυτές οι λογικές», είχε αναφέρει στο Action24 πριν από μερικές ημέρες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μάλιστα είχε σημειώσει ότι «κανένας δεν μπορεί να είναι υπεράνω του νόμου. Όποιος έχει σκοπό να εμποδίσει, να διαλύσει, να περιορίσει να κάνει οτιδήποτε, ειδικά σε έναν εορτασμό μιας εθνικής επετείου καλά θα κάνει να το σκεφτεί ξανά και ξανά. Είμαι σίγουρος ότι η μόνη αρμόδια για να του δώσει απαντήσεις, η ΕΛ.ΑΣ., θα δώσει ξανά την πιο ηχηρή απάντηση προστατεύοντας τη συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας, εκείνους που απλά θέλουν να πάνε να τιμήσουν τους ήρωες μας».

Ταυτόχρονα η ΕΛ.ΑΣ. έχει να αντιμετωπίσει και επιχειρησιακά το συλλαλητήριο που έχουν εξαγγείλει αγροτοκτηνοτρόφοι από όλη την Ελλάδα στις 11 Νοεμβρίου στο Σύνταγμα. Η ευλογία των αιγοπροβάτων και οι καθυστερήσει στις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κλίμα στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα.