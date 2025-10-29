ALTAY: Η Τουρκία παράγει και άρμα μάχης με μαζικούς ρυθμούς – Ερωτήματα για τα ελληνικά Leopard

Της πήρε σχεδόν 20 χρόνια, όμως τα κατάφερε. Η Τουρκία προχωρά στην παραγωγή και αρμάτων μάχης, με το πρόγραμμα ALTAY πλέον να αποκτά κινητήρες και θωράκιση και να βγαίνει σε μαζική παραγωγή. Σχεδόν 100 άρματα μάχης θα παράγονται ετησίως τη στιγμή που στην Ελλάδα είναι άγνωστο τι θα γίνει με τον εκσυγχρονισμό των αρμάτων και την αντικατάσταση των παλαιών.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν στο Καχραμανκαζάν της Τουρκίας τα εγκαίνια του εργοστασίου παραγωγής αρμάτων μάχης BMC και τεθωρακισμένων οχημάτων νέας γενιάς και η τελετή παράδοσης του πρώτου νέου άρματος μάχης ALTAY.

«Η Τουρκία έχει γίνει ένα από τα κορυφαία κέντρα στον κόσμο για την παραγωγή αρμάτων μάχης και τεθωρακισμένων οχημάτων. 96 άρματα μάχης ALTAY θα παράγονται ετησίως σε αυτήν την περιοχή των 682.000 τετραγωνικών μέτρων χρησιμοποιώντας ρομποτικά συστήματα συγκόλλησης», δήλωσε ο Πρόεδρος της Αμυντικής Βιομηχανίας, Χαλούκ Γκιόργκιουν, στην ομιλία του στα εγκαίνια της Μονάδας Μαζικής Παραγωγής Αρμάτων ALTAY και στην Τελετή Παράδοσης του Πρώτου Άρματος. Δήλωσε ότι κάθε εργοστάσιο που ανεβαίνει σε αυτά τα εδάφη αποτελεί μια νέα σφραγίδα για την πλήρη ανεξαρτησία στην αμυντική βιομηχανία και κάθε εθνικό όχημα που παράγεται είναι μια δήλωση βούλησης γραμμένη με αποφασιστικότητα και αποφασιστικότητα από το έθνος.

Ο Görgün τόνισε ότι η νεοσύστατη εγκατάσταση δεν θα χρησιμεύσει μόνο ως γραμμή παραγωγής για το κύριο άρμα μάχης ALTAY, αλλά θα χρησιμεύσει επίσης ως μια απτή έκφραση της ακλόνητης πίστης στην μηχανική ισχύ, το τεχνολογικό βάθος και το στρατηγικό όραμα της Τουρκίας.

Ο Görgün τόνισε ότι η «εγχώρια και εθνική παραγωγή», η οποία αρχικά ήταν στόχος, έχει πλέον γίνει πραγματικότητα, πρότυπο και πηγή υπερηφάνειας. Είπε: «Το έργο ALTAY δεν είναι απλώς μια πλατφόρμα. Είναι ένα σχολείο που διαμορφώνει τις δυνατότητες της αμυντικής μας βιομηχανίας. Είναι το θεμέλιο ενός οράματος. Ο ιδιωτικός τομέας, οι εταιρείες ιδρυμάτων, οι μηχανικοί και οι εργαζόμενοι, εργαζόμενοι χέρι-χέρι, έχουν πετύχει κάτι πρωτόγνωρο στην ιστορία αυτής της χώρας. Σχεδίασαν, δοκίμασαν και κατασκεύασαν το δικό τους κύριο άρμα μάχης έτοιμο για παραγωγή. Αυτή η επιτυχία είναι έργο του τοπικού μυαλού, της εθνικής θέλησης και των Τούρκων μηχανικών».

Σχεδόν 200 τουρκικοί υπεργολάβοι, συμπεριλαμβανομένων των ASELSAN, ROKETSAN και MKE, συμμετέχουν στο έργο. Σε αυτό το πλαίσιο, ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στα συστήματα που διαθέτουν στο νέο άρμα μάχης ALTAY αυτές οι εταιρείες, το καμάρι της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.

Τουρκικής παραγωγής συστήματα

Τις τελευταίες εβδομάδες, η ASELSAN ολοκλήρωσε με επιτυχία τις δοκιμές αποδοχής στο εργοστάσιο των συστημάτων της στο πλαίσιο της σύμβασης υποσυστημάτων του έργου παραγωγής σειράς ALTAY που υπεγράφη με την BMC και πέτυχε ένα σημαντικό ορόσημο παραδίδοντας τα δοκιμασμένα συστήματα στην BMC για ενσωμάτωση σε τρία άρματα μάχης που προέρχονται από την εθνική γραμμή παραγωγής αρμάτων μάχης .

Σύστημα Αναγνώρισης και Ταυτοποίησης Πεδίου Μάχης

Σύστημα Ενεργής Προστασίας AKKOR-100 (AKS)

Σύστημα Πληροφοριών Διοίκησης και Ελέγχου Άρματος BATUR-100

Σύστημα προειδοποίησης λέιζερ αρμάτων μάχης LİAS-400

Σύστημα παρακολούθησης κοντινής εμβέλειας YAMGÖZ360

Σύστημα Εσωτερικής Επικοινωνίας INTERAS 6670A

Συστήματα ραδιοεπικοινωνίας VHF ARTCOM 9961

Σύστημα όρασης οδηγού τανκ

Δακτύλιος ολίσθησης πύργου

Σύστημα ελέγχου πυρός VOLKAN 200/120

Σύστημα τηλεχειριζόμενου όπλου SARP-100/12.7 (RCWS)

Υπομονάδα Σκόπευσης Δεύτερης Τάξης Marksman

Σύστημα Εκπαίδευσης Πληρώματος Αρμάτων

Κύριο Σύστημα Πυροβόλου 120 mm διαμετρήματος 55,

Σύστημα Βοηθητικού Οπλισμού Ομοαξονικού Πυργίσκου 7,62 mm – πολυβόλο (PMT-76/57T) και

Τα πυρομαχικά του άρματος μάχης των 120 χιλιοστών φέρουν την υπογραφή της τουρκικής MKE.

Ο Πρόεδρος των Αμυντικών Βιομηχανιών, Χαλούκ Γκιοργκούν, δήλωσε ότι το όραμα που διαμορφώθηκε από τον στόχο του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για μια «πλήρως ανεξάρτητη αμυντική βιομηχανία» έχει γίνει όχι απλώς ένας στόχος αλλά και μια συστηματική ανανέωση και ένα θεσμοθετημένο οικοσύστημα. Έκανε την ακόλουθη εκτίμηση στην ομιλία του στα εγκαίνια της εγκατάστασης μαζικής παραγωγής αρμάτων μάχης ALTAY και στην τελετή παράδοσης του πρώτου άρματος μάχης:

«Πλέον παράγουμε τα υποσυστήματα που κάποτε προμηθευόμασταν από το εξωτερικό στην αμυντική βιομηχανία. Αναπτύσσουμε ισχυρότερα, πιο ανθεκτικά και πιο έξυπνα συστήματα που μπορούμε να εξάγουμε όχι μόνο στους εαυτούς μας αλλά και σε όλο τον κόσμο. Μέσω των προσπαθειών μας για ιθαγενοποίηση, έχουμε εφαρμόσει μια σημαντική κινητοποίηση τεχνικών και ανθρώπινων πόρων για την ενσωμάτωση των κρίσιμων υποσυστημάτων των αρμάτων μάχης μας με εγχώριους πόρους».

Με το ALTAY, έχουμε αποκτήσει δυνατότητες που δεν είχαμε πριν, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας παραγωγής όπλων και συστημάτων θωράκισης μεγάλου διαμετρήματος χρησιμοποιώντας σύνθετα υλικά. Το ALTAY μας έχει επίσης επιτρέψει να αναπτύξουμε προϊόντα όπως το Σύστημα Ενεργητικής Προστασίας και το Σύστημα Ελέγχου Πυρός AKKOR, τα οποία είναι τεχνολογικά ανταγωνιστικά με τον υπόλοιπο κόσμο.

Σήμερα, με μια τεράστια ομάδα 800 μηχανικών, 1.250 εργαζομένων και 90 υπεργολάβων, προετοιμάζουμε το νέο ALTAY για το μέλλον με 17,5 εκατομμύρια ώρες μηχανικής, 35.000 χιλιόμετρα δοκιμών και 3.700 πυροδοτήσεις. Το ALTAY μας εγγυάται μακροχρόνια επιτυχία στον τομέα με 2ετή εγγύηση και 6 χρόνια υλικοτεχνικής υποστήριξης. Με 35.000 σελίδες σχεδιασμού, 16.000 απαιτήσεις, 120 διαδικασίες δοκιμών και 50.000 βήματα δοκιμών, είναι ένα θαύμα της μηχανικής, με κάθε λεπτομέρεια αφιερωμένη στην τελειότητα.

Η Ελλάδα…

Στον αντίποδα, στην Ελλάδα δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση για την σαφή κατεύθυνση που θα ακολουθηθεί για τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση του αρματικού δυναμικού.

Η Ελλάδα διαθέτει μεγάλο αριθμό αρμάτων μάχης, κυρίως των τύπων Leopard και M48/M60 Patton. Η πιο πρόσφατη εκτίμηση (από διάφορες αναφορές και δεδομένα, όπως το Global Firepower) αναφέρει ότι ο συνολικός αριθμός των αρμάτων μάχης (Main Battle Tanks – MBT) της Ελλάδας κυμαίνεται πάνω από 1.200.

Συγκεκριμένα, διαθέτει 353 άρματα μάχης τύπου Leopard 2 (διαφόρων εκδόσεων, συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων Leopard 2A6 HEL) και 551 άρματα μάχης τύπου Leopard 1 A5 (τα οποία είναι παλαιότερης γενιάς).

Επίσης, διαθέτει αριθμό παλαιότερων αρμάτων μάχης M48 Patton (π.χ. M48A5 MOLF) και M60 Patton, αν και ορισμένα από αυτά μπορεί να έχουν αποσυρθεί ή να βρίσκονται σε αποθήκευση/εφεδρεία.

Σε τι κατάσταση βρίσκονται:

Leopard 2A6 HEL: Θεωρούνται τα αιχμή του δόρατος, είναι υπερσύγχρονα και πλήρως επιχειρησιακά. Αποτελούν τα πιο προηγμένα άρματα μάχης του Ελληνικού Στρατού.

Leopard 2A4: Βρίσκονται σε καλή επιχειρησιακή κατάσταση, αλλά έχουν εκφραστεί σκέψεις και έχουν γίνει προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό μέρους τους στο προσεχές μέλλον, ώστε να παραμείνουν αποδοτικά.

Leopard 1A5 και παλαιότερες εκδόσεις: Είναι παλαιότερης γενιάς. Έχει προταθεί και συζητείται έντονα πρόγραμμα αναβάθμισης περίπου 500 Leopard 1A5 σε σύγχρονη έκδοση (όπως Leopard 1 HEL), με στόχο τη βελτίωση των δυνατοτήτων τους (π.χ. νέοι κινητήρες, συστήματα ελέγχου πυρός) και τη διατήρηση της αξιοπιστίας τους, καθώς θεωρούνται ακόμη αξιόμαχα σε κλειστά θέατρα επιχειρήσεων.

Συνολικά, ο Ελληνικός Στρατός διαθέτει ισχυρή δύναμη αρμάτων μάχης Leopard, με τα Leopard 2A6 HEL να αποτελούν τα πλέον προηγμένα και υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Ωστόσο, υπάρχει προβληματισμός για τα παλαιότερα άρματα και για τον ρόλο που θα μπορούσαν να αναλάβουν στο σύγχρονο θέατρο επιχειρήσεων. Μία από τις προτάσεις είναι η τοποθέτηση σύγχρονου, έτοιμου πύργου — ταχυβόλου KDG 35 διαμετρήματος 35 χιλιοστών με περιστρεφόμενη κάννη, εμβέλειας 4.000 μέτρων, και χρήση πυρομαχικών που θεωρούνται κατάλληλα για την κατάρριψη drones. Ο πύργος περιλαμβάνει πλήρες πακέτο εντοπισμού στόχων, με ραντάρ και ηλεκτροπτικά.

Ωστόσο, δεν υπάρχει πουθενά στον ορίζοντα η έναρξη παραγωγής αρμάτων μάχης, με ρυθμό τουλάχιστον 50 μονάδων ετησίως, ώστε να προχωρήσει η ανανέωση του στόλου.