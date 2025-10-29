Παναθηναϊκός: Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον Χολμς – Υπέστη ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΧΟΛΜΣ

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι των ανθρώπων του Παναθηναϊκού για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του Χολμς, που αποχώρησε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των «πρασίνων» με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Παναθηναϊκός: Ανησυχία για τον τραυματισμό του Χολμς – «Μου είπαν ότι θα μείνει ένα μήνα έξω» δηλώνει ο Αταμάν

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε ότι ο Ρισόν Χολμς υπέστη ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου στο δεξί του γόνατο.

Η ανακοίνωση – ανάρτηση που συνοδεύεται από μια φωτογραφία του άτυχου αθλητή αναφέρει:

«Ο Ρισόν Χολμς υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, τα αποτελέσματα των οποίων έδειξαν πως υπέστη ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου δεξιού γόνατος. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 σημάδια ότι ο σύντροφός σας σάς αγαπάει άνευ όρων

Διαβήτης: Η ακριβής ώρα να περπατήσετε μετά το γεύμα για να μην αυξηθεί το σάκχαρο

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και οι αυτόματοι πωλητές – Ειδικό μητρώο με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής

«Γολγοθάς» η μεταβίβαση ακινήτων – Μεγάλες καθυστερήσεις στην πολεοδομία

Η Google θα δημιουργεί παρουσιάσεις για εσένα – Πώς θα λειτουργεί το Gemini Canvas

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:11 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Παναθηναϊκός – Μακάμπι 99-85: Νίκησε και το άγχος με εξαιρετικούς Σορτς και Γιούρτσεβεν

Ο Παναθηναϊκός βρήκε την αμυντική του ταυτότητα στο κρίσιμο τέταρτο δεκάλεπτο και χωρίς να αισ...
22:51 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Κηφισιά – Athens Kallithea 2-1: Πρώτο «τρίποντο» με ανατροπή στο Κύπελλο Ελλάδας

Με ανατροπή μέσα σε 5 λεπτά στο δεύτερο η Κηφισιά πέτυχε την πρώτη της νίκη στη League Phase τ...
17:42 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Μπάμπης Κωστούλας: Δύο εντυπωσιακά ρεκόρ με το πρώτο του γκολ στην Premier League

Ο Μπάμπης Κωστούλας κατάφερε να μπει-και μάλιστα για δύο λόγους- στα βιβλία των ρεκόρ με το πρ...
17:30 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Σοκ στην Τουρκία: Εκατοντάδες διαιτητές κατηγορούνται για παράνομο στοιχηματισμό σε αγώνες

Εκατοντάδες διαιτητές ποδοσφαίρου στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων σε εθνικό επίπεδ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς