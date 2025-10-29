Παναθηναϊκός: Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον Χολμς – Υπέστη ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι των ανθρώπων του Παναθηναϊκού για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του Χολμς, που αποχώρησε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των «πρασίνων» με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε ότι ο Ρισόν Χολμς υπέστη ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου στο δεξί του γόνατο.

Η ανακοίνωση – ανάρτηση που συνοδεύεται από μια φωτογραφία του άτυχου αθλητή αναφέρει:

«Ο Ρισόν Χολμς υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, τα αποτελέσματα των οποίων έδειξαν πως υπέστη ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου δεξιού γόνατος. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση».