Ο τυφώνας Μελίσα ενισχύεται: Κατευθύνεται προς την Κούβα μετά τις πλημμύρες που έπληξαν την Τζαμάικα – Δείτε βίντεο

Ο τυφώνας Μελίσα πέρασε πάνω από την Τζαμάικα αφήνοντας πίσω του καταστροφές. Οι αρχές προσπαθούν να σχηματίσουν μια πλήρη εικόνα των επιπτώσεων, αλλά με τις διακοπές ρεύματος σε μεγάλο μέρος της χώρας, οι πληροφορίες παραμένουν αποσπασματικές.

Είναι πλέον νύχτα στη χώρα. Μόλις ξημερώσει στο νησί, η έκταση των ζημιών, πέρα ​​από τις αρχικές αναφορές, θα αρχίσει να γίνεται σαφέστερη. Ωστόσο, το κύριο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, Κίνγκστον, ενδέχεται να παραμείνει κλειστό για άλλη μια ημέρα, προτού αρχίσουν να προσγειώνονται πτήσεις με βοήθεια.

Εν τω μεταξύ, ο τυφώνας Μελίσα συνέχισε να κινείται βόρεια, επηρεάζοντας την ανατολική Κούβα και τη δυτική Αϊτή. Καθώς και τα δύο έθνη βρίσκονται εν μέσω πολύπλοκων οικονομικών και ανθρωπιστικών κρίσεων, αυτή η τεράστια καταιγίδα θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω καταστροφικές ζημιές και απώλειες ζωών σε χώρες της Καραϊβικής που δεν είναι ιδιαίτερα εξοπλισμένες για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Μιλώντας νωρίτερα στο BBC, ο Μπράιαν Μπόγκαρτ, επικεφαλής του Γραφείου Πολυκρατικής Καραϊβικής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος στα Μπαρμπάντος, δήλωσε ότι η καταιγίδα θα θεωρηθεί ως «μεγάλη καταστροφή» στην ιστορία της περιοχής.

«Φοβάμαι ότι θα μοιάζει με μερικά από τα πιο καταστροφικά γεγονότα στα οποία έχω συμμετάσχει», είπε. «Προετοιμαζόμαστε για όσα πρόκειται να καταλάβουμε όσον αφορά τις επιπτώσεις αυτής της καταιγίδας στους ανθρώπους» πρόσθεσε.

Κοιτώντας μπροστά, οι προκλήσεις της παροχής βοήθειας μόλις αποκαλυφθεί η πραγματική κλίμακα των ζημιών θα εξαρτηθούν από τις υποδομές της Τζαμάικα, πρόσθεσε ο Μπόγκαρτ.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ρεύμα και τηλεπικοινωνίες

Η υπηρεσία παρακολούθησης διακοπών σύνδεσης στο διαδίκτυο Netblocks ανέφερε μια απότομη πτώση στη συνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Τζαμάικα.

Σε όλη τη χώρα, «εκατοντάδες χιλιάδες» άνθρωποι παραμένουν χωρίς ρεύμα και τηλεπικοινωνίες λόγω ισχυρών ανέμων και σπασμένων γραμμών ηλεκτροδότησης, αναφέρει.

Ο τυφώνας ενισχύεται στην «εξαιρετικά επικίνδυνη» κατηγορία 4

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ εξέδωσε νέο συμβουλευτικό σημείωμα για τον τυφώνα Μέλισα, αναβαθμίζοντας την έντασή του στην κατηγορία 4.

Θα πλήξει την Κούβα ως ένας «εξαιρετικά επικίνδυνος μεγάλος τυφώνας» τις επόμενες ώρες, αναφέρει.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν αν χρειαστεί

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης του από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα ότι οι ΗΠΑ ήταν σε θέση να στείλουν βοήθεια στην Τζαμάικα εάν χρειαζόταν.

«Το παρακολουθούμε στενά και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή προκαλεί τρομερή ζημιά», είπε.

Ο Τραμπ σχολίασε επίσης τους σφοδρούς ανέμους που έχουν πλήξει το νησί και την σπάνια κατηγορία 5 του τυφώνα Μελίσα όταν έφτασε στην ξηρά.

«Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ αυτό», είπε ο Τραμπ, ο οποίος, ως κάτοικος της Φλόριντα, γνωρίζει καλά τους τυφώνες.

«Ότι κυριολεκτικά, ξέρεις, απλώς το ρίχνεις κάτω, ό,τι βρει μπροστά του. Είναι απλώς ένα πέμπτο στάδιο. Τι να πω; Δεν βλέπεις τέτοιες πίστες. Δεν βλέπεις πεντάδες».

Δείτε LIVE