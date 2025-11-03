Συνταγή για την τέλεια ομελέτα μέσα σε λίγα λεπτά από βραβευμένο με Michelin σεφ

Συνταγή για την τέλεια ομελέτα μέσα σε λίγα λεπτά από τον βραβευμένο με Michelin σεφ Paul Foster. Φωτογραφία: Pexels
Συνταγή για την τέλεια ομελέτα μέσα σε λίγα λεπτά από τον βραβευμένο με Michelin σεφ Paul Foster.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την προετοιμασία μιας ομελέτας, όμως τα βασικά στοιχεία της συνταγής παραμένουν σταθερά, και ο κορυφαίος σεφ Paul Foster, του οποίου το εστιατόριο Salt έχει κερδίσει αστέρι Michelin, υποστηρίζει ότι ακόμη και αρχάριοι μπορούν να πετύχουν την τέλεια ομελέτα.

Αρχικά, για μια ομελέτα μιας μερίδας, ο σεφ συμβούλεψε να χρησιμοποιήσετε τρία αυγά, ανεξάρτητα από το αν είναι μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους. Κατά την άποψη του Paul, τα δύο δεν είναι «ποτέ αρκετά», ενώ τα τέσσερα «είναι πάρα πολλά».

Το υπερβολικό χτύπημα δημιουργεί αφρό και εισάγει περιττό αέρα, θέτοντας σε κίνδυνο την τελική υφή, αναφέρει η Express. Ο σεφ είπε: «Η θερμότητα μετράει. Χρησιμοποιήστε μέτρια-υψηλή θερμοκρασία. Θέλετε το βούτυρο να αφρίσει χωρίς να πάρει χρώμα. Αν απλώς λιώσει, δεν είναι αρκετά ζεστό. Αν αρχίσει να ροδίζει αμέσως, είναι πολύ ζεστό. Μειώστε τη θερμοκρασία καθώς η ομελέτα ενώνεται. Μην παραγεμίζετε υπερβολικά τη νόστιμη δημιουργία σας».

Ο Paul επεσήμανε: «Χρησιμοποιήστε έναν λεπτό τρίφτη για το τυρί και διανείμετέ το ομοιόμορφα. Τα περισσότερα υλικά είναι καλύτερο να μπαίνουν στο τέλος, λίγο πριν διπλωθεί η ομελέτα, καθώς θα είναι πολύ πιο εύκολο να έχετε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα και θα βοηθήσει στην αποφυγή ρωγμών κατά το τύλιγμα».

Ο σεφ συμβούλεψε: «Αφήστε στην ομελέτα να ξεκουραστεί για 10 με 15 δευτερόλεπτα πριν τη διπλώσετε, αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο να σπάσει. Δίπλωμα, όχι αναποδογύρισμα: αυτό πρέπει να γίνει όταν η ομελέτα είναι σταθερή ως ένα ενιαίο κομμάτι, αλλά η κορυφή της είναι ακόμα ελαφρώς ρευστή και μαλακή».

  • Χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να διπλώσετε τη μία πλευρά στο ένα τρίτο, και μετά ξανά στο ένα τρίτο για να δημιουργήσετε ένα αποτέλεσμα ρολού.
  • Στη συνέχεια, αναποδογυρίστε προσεκτικά σε ένα ζεστό πιάτο, έτσι ώστε η γραμμή του διπλώματος να βρίσκεται στο κάτω μέρος.
  • Ως τελική πινελιά, τρίψτε ένα φρέσκο κομμάτι βούτυρο πάνω στην ομελέτα όταν βρίσκεται στο πιάτο για να προσθέσετε μια «λαχταριστή γυαλάδα».

Μια δόση ψιλοκομμένων μυρωδικών όπως σχοινόπρασο ή άνηθος, και ένα ελαφρύ πασπάλισμα ξύσμα λεμονιού μπορούν επίσης να προστεθούν για επιπλέον γεύση.

Ο Paul προτείνει αυτές οι πινελιές μπορούν «πραγματικά να τη ζωντανέψουν».

06:15 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

