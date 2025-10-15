Φρούτα και λαχανικά: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις εισαγωγές

Enikos Newsroom

οικονομία

λαχανικά

Αυξήθηκαν οι εισαγωγές φρούτων και λαχανικών τον Σεπτέμβριο του 2025. Αυτό έδειξαν τα προσωρινά στοιχεία για το 2025 τα οποία δημοσιοποίησε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων – Λαχανικών και Χυμών (INCOFRUIT-HELLAS).

Ειδικότερα, οι εισαγωγές ανήλθαν σε 52.723 τόνους, έναντι 47.533 τόνων τον Σεπτέμβριο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 10,92%.

Με βάση τα ίδια προσωρινά στοιχεία, η ανοδική πορεία φαίνεται να συνεχίζεται, καθώς το εννεάμηνο του 2025 καταγράφει συνολικά 577.245 τόνους εισαγωγών, έναντι 551.699 τόνων το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 4,63%.

Τα στοιχεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Αύγουστος 2025), τα οποία επικαλείται το Σύνδεσμος, οι εισαγωγές ανά προϊόν και χώρα προέλευσης διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Πατάτες, 196.941 τόνοι έναντι 209.781 το 2024 (-6,72%), προερχόμενες κυρίως από Αίγυπτο (78%), Κύπρο και Γαλλία.
  • Μπανάνες, 221.902 τόνοι έναντι 183.167 (+21,15%), προερχόμενες από Ισημερινό (93,5%), Κόστα Ρίκα και Κολομβία, με μέρος τους να επανεξάγεται σε γειτονικές χώρες.
  • Κρεμμύδια, 10.108 τόνοι έναντι 8.525 (+18,57%), από Αυστρία (33%), Ολλανδία και Αίγυπτο.
  • Τομάτες, 14.301 τόνοι έναντι 21.808 (-34,42%), από Τουρκία (41%), Πολωνία και Ολλανδία, μέρος των οποίων επανεξήχθη.
  • Πιπεριές – γλυκοπιπεριές, 5.466 τόνοι έναντι 5.926 (-7,76%), από Ολλανδία (51%), Ισραήλ και Τουρκία.
  • Μήλα, 12.026 τόνοι έναντι 12.618 (-0,73%), από Ιταλία (38%), Πολωνία και Βόρεια Μακεδονία.
  • Αβοκάντο, 7.522 τόνοι έναντι 6.926 (+8,6%), από Ολλανδία (78%), Ισραήλ και Περού.
  • Ακτινίδια, 2.322 τόνοι έναντι 2.979 (-22,05%), από Ιταλία (47%), Χιλή και Ολλανδία.
  • Πορτοκάλια, 3.317 τόνοι έναντι 4.169 (-20,44%), κυρίως από Αίγυπτο (31%), Ιταλία και χώρες της Βόρειας Αφρικής.
  • Λεμόνια και γλυκολέμονα, 28.339 τόνοι έναντι 26.592 (+6,57%), από Αργεντινή (52%), Νότια Αφρική και Ολλανδία.
  • Μανιτάρια, 11.038 τόνοι έναντι 10.793 (+2,27%), από Πολωνία (98%), Ολλανδία και Ιταλία.
  • Καρπούζια, 578 τόνοι έναντι 1.129 (-48,8%), από Γερμανία (30%), Τσεχία και Ολλανδία.
  • Μαρούλια, 5.334 τόνοι έναντι 6.212 (-14,4%), από Ολλανδία (17%), Αίγυπτο και Ισπανία.

Όπως σχολιάζει, μεταξύ άλλων, ο Σύνδεσμος, «η εισαγωγή νωπών φρούτων και λαχανικών δείχνει συνεχή ανάπτυξη του ξένου ανταγωνισμού τόσο στη χώρα μας όσο και στις λοιπές κοινοτικές αγορές».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο ΕΟΦ προχώρησε στην απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης συμπληρώματος διατροφής

Φούσκωμα και αέρια: 10 τροφές για άμεση ανακούφιση από γαστρεντερολόγο του Harvard

Δημοτική Αστυνομία: Νέα πρόσκληση ΑΣΕΠ για τους διορισμούς- Όλες οι λεπτομέρειες

Σούπερ μάρκετ: Δείτε τα προϊόντα με μείωση τιμής πάνω από 10%

AirPods: Πώς να συνδέστε δύο ακουστικά σε ένα iPhone;

Ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας ίσως να μην είναι «παγωμένοι γίγαντες» τελικά – Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα
περισσότερα
14:47 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Άρχισαν οι πληρωμές στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Άρχισαν οι πληρωμές στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα καταβάλλονται 3 κατηγορίες ενισχύσεω...
13:55 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Επεκτείνεται από τις 3 Νοεμβρίου σε άλλους τρεις νέους κλάδους -Τι αναφέρει η εγκύκλιος

Διευκρινίσεις  για την ορθή εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στους κλάδους του χονδρεμπορ...
08:32 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Πετρέλαιο θέρμανσης: Σήμερα αρχίζει η διάθεση του – Τι πρέπει να γνωρίζετε για να λάβετε το επίδομα

Σήμερα άρχισε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης (DIESEL) με μειωμένο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ...
08:05 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Σούπερ μάρκετ: Ανακοινώθηκαν μειώσεις τιμών σε περισσότερους από 2.000 κωδικούς – Η λίστα με τα προϊόντα

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπε...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης