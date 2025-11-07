Ρόδος: Βίντεο από τη ληστεία σε χρυσοχοείο στα Κολύμπια – Άρπαξαν κοσμήματα αξίας 700.000 ευρώ και ξυλοκόπησαν άγρια τον ιδιοκτήτη

Η υπόθεση της ένοπλης ληστείας σε χρυσοχοείο στα Κολύμπια, στη Ρόδο το βράδυ της 28ης Σεπτεμβρίου 2025 έφερε στην επιφάνεια μια βίαιη και σχεδιασμένη με ακρίβεια επιχείρηση που σημάδεψε το νησί.

Οι αστυνομικοί ανέλυσαν καρέ-καρέ τη ληστεία από κάμερες ασφαλείας, συγκέντρωσαν αποτυπώματα και γενετικό υλικό, διασταύρωσαν κινήσεις και μισθώσεις οχημάτων και εξιχνίασαν την υπόθεση.

Το χρονικό της επίθεσης και ο ξυλοδαρμός

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, dimokratiki.gr, μεταξύ 20:30 και 20:44 τη νύχτα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου δύο δράστες με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπου μέσω μασκών σιλικόνης και περουκών προσέγγισαν τον 56χρονο ιδιοκτήτη χρυσοχοείου στην οδό Λονδίνου στα Κολύμπια.

Εκμεταλλεύθηκαν τη στιγμιαία μετακίνησή του στον πίσω ακάλυπτο χώρο και τον αιφνιδίασαν. Ακολούθησε άγριος ξυλοδαρμός με γροθιές στο πρόσωπο και ακινητοποίηση με πλαστικά δεματικά στα χέρια. Ο ένας κρατούσε τον 56χρονο καθηλωμένο ενώ ο άλλος μπήκε στο κατάστημα και άρχισε να αφαιρεί κοσμήματα από προθήκες. Σε κάποιο σημείο ο φύλακας δράστης απομακρύνθηκε στο εσωτερικό και απείλησε ότι έφερε όπλο. Ο ιδιοκτήτης βρήκε περιθώριο να προσεγγίσει το κατάστημα, πίεσε το ασύρματο μπουτόν απελευθέρωσης καπνού που διαθέτει το σύστημα ασφαλείας και ανέβηκε στην ταράτσα από όπου είδε τους ληστές να διαφεύγουν πεζοί. Αφαιρώντας τα δεματικά κατάφερε να μεταβεί στο διπλανό φαρμακείο και να ζητήσει βοήθεια.

Η εικόνα του μετά την επίθεση ήταν συγκλονιστική όπως προκύπτει από όσα ο ίδιος περιέγραψε σε τηλεοπτική συνέντευξη, μιλώντας για έντονες ρινορραγίες και αιμορραγία από τα αυτιά και για φόβο άμεσου κινδύνου για τη ζωή του.

Το ύψος της λείας και οι πρώτες εκτιμήσεις

Σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή οι δράστες αφαίρεσαν χρυσά κοσμήματα αξίας τουλάχιστον 700.000 ευρώ. Η προσωπική εκτίμηση του 56χρονου τοποθετεί τη ζημία ακόμη υψηλότερα με αναφορές που φθάνουν έως 800.000 με 900.000 ευρώ. Η απόκλιση θεωρείται αναμενόμενη σε ανάλογες υποθέσεις καθώς οι τελικές αποτιμήσεις εξαρτώνται από την πλήρη καταγραφή των τεμαχίων που έλειψαν και την εργαστηριακή τεκμηρίωση της αξίας τους.

Η προετοιμασία και η προπαρακολούθηση

Η έρευνα των αστυνομικών έδειξε ότι οι δράστες δεν επέλεξαν στόχο και χρόνο χωρίς σχεδιασμό. Από την επεξεργασία βιντεοληπτικού υλικού προέκυψε ότι είχαν προσεγγίσει επανειλημμένα την περιοχή τις προηγούμενες ημέρες με ηλεκτρικά πατίνια και ότι ήδη από τις 18 Σεπτεμβρίου κινούνταν σχεδόν καθημερινά τις βραδινές ώρες μεταξύ 20:00 και 21:00 παραμένοντας σε σκοτεινό σημείο με δεντροφύτευση απέναντι από το κατάστημα.

Η χρήση μασκών σιλικόνης και περουκών δείχνει γνώση αντιμέτρων αναγνώρισης και επιδίωξη παραπλάνησης των καμερών ασφαλείας. Το σύνολο των στοιχείων συνθέτει εικόνα προπαρασκευαστικών ενεργειών μεθοδικότητας που παραπέμπει σε δράστες με εμπειρία σε οργανωμένα χτυπήματα.

Η άφιξη στο νησί και το όχημα που μπήκε στο κάδρο

Καθοριστική ήταν η διασταύρωση αφίξεων και μισθώσεων. Οι δύο άνδρες έφθασαν στη Ρόδο στις 10 Σεπτεμβρίου με το πλοίο Blue Star 2 από Πειραιά επιβαίνοντες σε λευκό φορτηγάκι.

Το όχημα είχε ενοικιαστεί από εταιρεία με έδρα την Αθήνα χρησιμοποιώντας πλαστά ρουμανικά στοιχεία και ρουμανικό τηλεφωνικό αριθμό. Σε υλικό από κάμερες εντοπίστηκε λευκό βαν ίδιας μάρκας και μοντέλου με επιγραφή που προσομοιάζει σε ένδειξη εταιρείας ενοικιάσεων. Η υπόθεση ότι χρησιμοποιήθηκε ως μέσο μεταφοράς και διαφυγής των δραστών ενισχύθηκε από την αλληλουχία κινήσεων που αποτυπώθηκε στην περιοχή.

Τα πρόσωπα που κατηγορούνται και το ποινικό υπόβαθρο

Από την ενδελεχή προανάκριση προέκυψε ότι δράστες της ληστείας είναι δύο αλλοδαποί ρουμανικής υπηκοότητας. Ο πρώτος ηλικίας 45 ετών, έχει βεβαρημένο ποινικό παρελθόν για ληστείες, κλοπές και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Είχε αποφυλακιστεί στις 21 Ιουλίου 2025 από το Κατάστημα Κράτησης Άμφισσας.

Ο δεύτερος είναι γεννημένος το 53 ετών καταζητείται διεθνώς με ερυθρά αγγελία της Interpol για ανθρωποκτονία στην Αλβανία.

Πλέον είναι υπόλογοι και για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία αλλά και για εγκληματική οργάνωση.

Η σύλληψη και οι κατ’ οίκον έρευνες

Το πρωί της 5ης Νοεμβρίου ο 45χρονος εντοπίστηκε να προσεγγίζει και να ξεκλειδώνει το επίμαχο όχημα. Ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης. Στην κατοχή του βρέθηκε μπρελόκ με την επωνυμία Airbnb που οδήγησε σε ενοικιαζόμενη κατοικία στην οδό Κλαυδίου Πέπερ.

Παρουσία δικαστικού λειτουργού πραγματοποιήθηκε έρευνα κατά την οποία κατασχέθηκαν ρούχα και αντικείμενα που εμφανίζονται να ταιριάζουν με εκείνα που φορούσαν οι δράστες στο βιντεοληπτικό υλικό.

Την ίδια ημέρα διενεργήθηκε στοχευμένη έρευνα σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή Αρχίπολη ο οποίος λειτουργούσε ως ορμητήριο και κρυψώνα.

Εκεί βρέθηκαν ρουχισμός και μάσκες που χρησιμοποιήθηκαν στη ληστεία καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των θηκών των αφαιρεθέντων κοσμημάτων.