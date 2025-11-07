Ξεκινά από αύριο το σχέδιο αστυνόμευσης σε οικισμούς Ρομά – Περιπολίες από 473 ένστολους σε 25 περιοχές, προσλαμβάνονται 50 διαμεσολαβητές

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αστυνομία, Αστυνομικοί, Καταυλισμοί Ρομά

Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο, Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, το σχέδιο αστυνόμευσης στους οικισμούς Ρομά σε 25 περιοχές σε όλη την χώρα, με 152 σημεία, όπου έχουν καταγραφεί αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας.

Η εφαρμογή του σχεδίου αστυνόμευσης σε οικισμούς με ομάδες υψηλής παραβατικότητας, που στηρίχθηκε στους πυλώνες της Πρόληψης, της Συνεργασίας και της Διαμεσολάβησης, ξεκινά αύριο από την περιφέρεια και από τις 15 Νοεμβρίου στους οικισμούς της Αττικής, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου έκανε ανακοινώσεις μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια.

Στην εφαρμογή του σχεδίου θα συμμετέχουν 473 αστυνομικοί, οι οποίοι θα αποτελούν τις Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης.

Σημειώνεται ότι θα προσληφθούν και 50 διαμεσολαβητές, «που βρίσκονται κοντά στις κοινότητες των Ρομά, είναι μέλη τους, και θα είναι οι σύνδεσμοι της Αστυνομίας με όλους εκείνους τους Ρομά -και είναι η πλειοψηφία- που επιθυμούν ασφάλεια και ευημερία στις κοινότητές τους», όπως ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

«Η ισονομία, αλλά και η πρόληψη, με σκοπό την προστασία και τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης ισχύουν για όλους, είτε ζουν στην Κρήτη είτε στην Αθήνα. Δεν μπορεί να υπάρχουν νησίδες παραβατικότητας ή ανοχής σε κανένα σημείο της ελληνικής επικράτειας. Νησίδες όπου κάποιοι δρουν ανενόχλητοι και όπου οι πολλοί αισθάνονται απροστάτευτοι. Στρατηγική μας είναι πάντα η πρόληψη, σε συνεργασία με όλες εκείνες τις κοινωνικές δυνάμεις που επιζητούν μια ήσυχη και ασφαλή ζωή» τόνισε ο κ. Υπουργός παρουσιάζοντας το σχέδιο αστυνόμευσης στους οικισμούς Ρομά.

Στόχος είναι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και η εξασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης στις περιοχές αυτές, όπου καταγράφεται υψηλή παραβατικότητα.

Μιλώντας για την αποστολή των Ομάδων, ο Υπουργός σημείωσε πως: «Στόχος μας είναι να προλάβουμε και να ελέγξουμε την παραβατικότητα χωρίς να ανεχόμαστε “ειδικές ζώνες” που βρίσκονται πέραν του νόμου. Αλλά και χωρίς να στιγματίζουμε ευαίσθητους και ευάλωτους πληθυσμούς».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρδιολόγος αποκαλύπτει ότι δεν χρειάζεται να κόψουμε όλες τις ανθυγιεινές λιχουδιές – Τι μας συμβουλεύει να κάνουμε;

Μείωση του clawback υπόσχεται ο Άδωνις Γεωργιάδης εν μέσω κινητοποιήσεων των εργαστηριακών γιατρών

Προσωπικός Αριθμός: Αυτόματη απόδοσή του σε όσους δεν τον εξέδωσαν – Πόσοι πολίτες τον έλαβαν από χθες

Κλειστά σήμερα τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια

Τεστ προσωπικότητας: Το φρούτο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε αρμονικός, αποφασιστικός ή διακριτικός

Τι σημαίνει η φράση «γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:42 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Ξεκίνησε η δίκη των ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη σύμβαση 717

Με ζητούμενο θέμα αν το δικαστήριο θα κάνει δεκτή ή όχι τη δήλωση παράστασης προς υποστήριξη τ...
14:25 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.: Μόνιμα το ελληνικό FBI στην Κρήτη, «τέλος» οι μπαλωθιές, τι προβλέπεται για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία – Δείτε όλα τα μέτρα

Σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και του οργανωμένου εγκλήματος στην Κρή...
14:11 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Βορίζια: 9 συλλήψεις – Έλεγχοι σε δεκάδες σπίτια, αυτοκίνητα και στάβλους

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έρευνες της της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτ...
13:55 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Αττική Οδός: McLaren τρέχει με 250 χλμ/ώρα και αστυνομικός ακούγεται να λέει στον οδηγό… «πάτα το»

Ερωτήματα προκαλεί ένα βίντεο που καταγράφει ένα αυτοκίνητο McLaren να κινείται στην Αττική Οδ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς