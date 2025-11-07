Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Κρούσματα και στην Κεφαλονιά – Δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες υγειονομικές διαδικασίες ταφής

Τον εντοπισμό κρουσμάτων ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε εκτροφή με 121 πρόβατα στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για το περιστατικό έχει διαταχθεί προανάκριση, ενώ έχουν οριστεί ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω από την εστία της νόσου, με τα προσβεβλημένα ζώα να θανατώνονται.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κεφαλληνίας, ο κτηνοτρόφος απευθύνθηκε στην Κτηνιατρική Υπηρεσία στις 2 Νοεμβρίου 2025, αναφέροντας ότι τα αρχικά συμπτώματα είχαν εμφανιστεί στις αρχές Οκτωβρίου και ήταν αναπνευστικά. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε πως πέντε πρόβατα παρουσίαζαν σοβαρές δερματικές αλλοιώσεις, ενώ δεκατέσσερα είχαν ήδη πεθάνει.

Ο ιδιοκτήτης δήλωσε ότι τα νεκρά ζώα είχαν ταφεί ή απορριφθεί σε άνυδρο πηγάδι εντός της εκτροφής, χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες υγειονομικές διαδικασίες ταφής, γεγονός που συνιστά παράβαση του άρθρου 285 Ποινικού Κώδικα («Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών»).

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Κεφαλληνίας και έχει διαταχθεί προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αργοστολίου. Παράλληλα, με εντολή της Εισαγγελίας, διενεργούνται αυτοψίες από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής καθώς και από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κεφαλληνίας. Η υπόθεση βρίσκεται υπό τον έλεγχο των αστυνομικών και δικαστικών αρχών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας και πρόληψης της διασποράς, ορίστηκαν ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω από την εστία της νόσου: Ζώνη προστασίας (ακτίνα 5 χιλιομέτρων με κέντρο τη μολυσμένη εκτροφή): Περιλαμβάνει: – Δ.Δ. Αργοστολίου (Αργοστόλι, Κοκολάτα, Κομποθεκράτα, Μηνιά) – Δ.Δ. Τρωιαννάτων (Τρωιαννάτα, Δεμουντσαντάτα, Μιτακάτα)  Δ.Δ. Φαρακλάτων (περιοχές Δραπάνου, Προκοπάτα, Ραζάτα) – Δ.Δ. Κεραμειών, Δ.Δ. Καραβάδου, Δ.Δ. Λακήθρας, Δ.Δ. Μεταξάτων, Δ.Δ. Περατάτων, Δ.Δ. Πεσσάδας, Δ.Δ. Σβορωνάτων και Δ.Δ. Ομαλών.

Σημειώνεται τέλος ότι τα ζώα της προσβεβλημένης εκτροφής έχουν ήδη δεσμευθεί και θανατώνονται, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι και δειγματοληψίες σε γειτονικές εκτροφές για την αποτροπή περαιτέρω μετάδοσης.

