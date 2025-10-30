Ναύπακτος: Συνελήφθη οδηγός φορτηγού που μετέφερε 200 αιγοπρόβατα παρά την απαγόρευση λόγω της ευλογιάς

Enikos Newsroom

κοινωνία

πρόβατα

Στη σύλληψη ενός οδηγού φορτηγού που μετέφερε δεκάδες αμνοερίφια, παρά την απαγόρευση, προχώρησαν οι αρχές το πρωί της Πέμπτης 30/10. Συγκεκριμένα, η Κτηνιατρική Υπηρεσία ενημερώθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ναυπάκτου ότι εντοπίστηκε φορτηγό, το οποίο μετέφερε 200 ζώα, κατά παράβαση των περιοριστικών μέτρων για την ευλογιά.

Τα ζώα προέρχονταν από έξι μονάδες εκτροφής σε περιοχές της Ηλείας και της Αχαΐας και κατευθύνονταν εκτός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας Nafpaktianews.gr σχηματίστηκε δικογραφία με τον οδηγό του φορτηγού να έχει συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος από κτηνιάτρους, οι οποίοι έδωσαν οδηγίες για τη διαχείρισή τους. Παράλληλα, θα επιβληθούν όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στους υπεύθυνους της μεταφοράς αλλά και τους κτηνοτρόφους.

 

 

 

 

