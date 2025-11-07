Ιστορική απόφαση για την Κύπρο: Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων έπειτα από 65 χρόνια

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Κύπρος

Την απόφαση της κυβέρνησης της Νορβηγίας να άρει το εμπάργκο όπλων που ίσχυε έναντι της Κύπρου ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Έσπεν Μπαρθ Άιντε, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η απόφαση για άρση του εμπάργκο που ίσχυε από το 1959 συνιστά μια εξέλιξη ιδιαίτερης πολιτικής και διπλωματικής σημασίας, καθώς τερματίζει ένα περιοριστικό καθεστώς που παρέμενε σε ισχύ για περισσότερο από έξι δεκαετίες. Το εμπάργκο είχε επιβληθεί τότε στο πλαίσιο γενικής πολιτικής της Νορβηγίας να μην εξάγει οπλισμό σε χώρες όπου υπάρχει πόλεμος, απειλή πολέμου ή εσωτερική σύρραξη.

Η απόφαση της κυβέρνησης της Νορβηγίας να αναθεωρήσει το πλαίσιο εξαγωγής αμυντικού εξοπλισμού προς την Κύπρο, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σε ανακοίνωση που εκδόθηκε απόψε, αποτελεί αναγνώριση του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου εταίρου, αλλά και ως παράγοντα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πρόκειται, προστίθεται, για αποτέλεσμα συντονισμένων διπλωματικών ενεργειών και συνεχούς διαλόγου που είχε αναπτύξει η Λευκωσία με το Όσλο, με στόχο την αποκατάσταση της ισότιμης μεταχείρισης της Κύπρου στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και διατλαντικών συνεργασιών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέρεται, χαιρέτισε θερμά την εξέλιξη, σημειώνοντας με ανάρτησή του ότι η Νορβηγία θα ανοίξει πλέον αιτήσεις για την εξαγωγή αμυντικού στρατιωτικού υλικού προς την Κύπρο, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως «σημαντικό βήμα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι το «σύνδρομο της μεγάλης κόρης» και πώς να το αναγνωρίσετε

Θεσμική θωράκιση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας- Μια νέα εποχή για τη φωνή των ασθενών

ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Νέα προκήρυξη για 132 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

ΕΛΣΤΑΤ: Μειωμένο κατά 13,6% το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο τον Σεπτέμβριο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3

Πάροχος υγειονομικής περίθαλψης έστειλε συλλυπητήρια σε πάνω από 500 ζωντανούς ανθρώπους – Το λάθος και η δημόσια συγγνώμη
περισσότερα
22:27 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Πέθανε σε ηλικία 97 ετών ο Τζέιμς Γουότσον – Ήταν ένας από τους επιστήμονες που ανακάλυψαν τη δομή του DNA

Ο Τζέιμς Ντ. Γουότσον, ο οποίος μπήκε στο πάνθεον της επιστήμης σε ηλικία 25 ετών, όταν συμμετ...
22:25 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Νορβηγία: Μία φορά την εβδομάδα ο ταχυδρόμος θα χτυπά την πόρτα των πολιτών – Η πρόταση της κυβέρνησης

Καθώς οι πολίτες στην Νορβηγία προχωρούν ταχύτατα στην υιοθέτηση των ψηφιακών λύσεων, είναι πι...
22:12 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Προβλήματα στις ΗΠΑ από το shutdown: Χιλιάδες κάτοικοι σε ουρές για δωρεάν τρόφιμα στην Καλιφόρνια – ΒΙΝΤΕΟ

Χιλιάδες άνθρωποι στην Καλιφόρνια σχηματίζουν ουρές περιμένοντας να πάρουν τρόφιμα από τις δωρ...
21:46 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ύποπτο πακέτο με άσπρη σκόνη παραδόθηκε σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσινγκτον – Στο νοσοκομείο 7 άτομα

Επτά άνθρωποι, μεταξύ αυτών και στρατιωτικοί, στις ΗΠΑ, χρειάστηκε να παραμείνουν στο νοσοκομε...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς