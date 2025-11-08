Στο έλεος της κακοκαιρίας Ιταλία και Ισπανία: Σαρωτικές καταιγίδες έχουν μετατρέψει τους δρόμους… ποτάμια – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σαρωτικές καταιγίδες προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες στη Σικελία, μετατρέποντας τις Συρακούσες σε μια απέραντη πισίνα. Οι εικόνες που δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν το χάος που επικρατεί, με τους δρόμους να έχουν καλυφθεί πλήρως από τα νερά και τα αυτοκίνητα να παλεύουν να κινηθούν μέσα σε αυτά.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, δραματικά βίντεο δείχνουν μοτοσικλέτες σχεδόν βυθισμένες, ενώ οι οδηγοί προσπαθούν να περάσουν μέσα από τους πλημμυρισμένους δρόμους με τα φώτα των οχημάτων να αναβοσβήνουν. Τα πλάνα τραβήχτηκαν κοντά σε κεντρική πλατεία του γνωστού τουριστικού θερέτρου, όπου τραπέζια και καρέκλες από καταστήματα παρασύρονται από τα ορμητικά νερά εκεί όπου πριν υπήρχαν δρόμοι.

Δύο πεζοί, κρατώντας ομπρέλες, προσπαθούν να περπατήσουν μέσα στα νερά που φτάνουν μέχρι τα γόνατά τους, την ώρα που η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιταλίας (ItaliaMeteo Agency) εξέδωσε προειδοποίηση για έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες τις επόμενες ημέρες. Η νέα αυτή κακοκαιρία στη Σικελία έρχεται λίγο μετά τις πλημμύρες της 1ης Οκτωβρίου που έπληξαν το Αγκριτζέντο και το Σαν Λεόνε, εγκλωβίζοντας κατοίκους στα σπίτια τους.

Την ίδια στιγμή, και η Ισπανία βρίσκεται στο έλεος της κακοκαιρίας, με μια ισχυρή καταιγίδα να πλήττει τη χώρα και να προκαλεί εκτεταμένες πλημμύρες. Οι τουρίστες εγκλωβίστηκαν στα αεροδρόμια, ενώ κεραυνοί και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν σκηνές πανικού.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Στη Βαρκελώνη, βίντεο δείχνουν αυτοκίνητα να κινούνται με δυσκολία μέσα σε χείμαρρους, ενώ οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για παραμονή σε εσωτερικούς χώρους. Ανάλογες εικόνες καταγράφονται και στη Μαγιόρκα, όπου η καταιγίδα Μελίσσα προκάλεσε καταρρακτώδεις βροχές, διακοπές πτήσεων και αποκλεισμένους δρόμους.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Καταλονίας (Meteocat) έθεσε τη Βαρκελώνη σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω χαλαζόπτωσης και ισχυρής βροχής, που προήλθαν από έναν υποβαθμισμένο τυφώνα ο οποίος είχε προηγουμένως πλήξει την Τζαμάικα. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να λάβουν «ακραίες προφυλάξεις» και να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση στις πληγείσες περιοχές, καθώς η καταιγίδα συνέχισε να σαρώνει την Ιβηρική Χερσόνησο.

Στη Γαλικία, τα κύματα ξεπέρασαν τα πέντε μέτρα ύψος, ενώ στη Βαρκελώνη η λειτουργία του αεροδρομίου El Prat αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα λόγω των ακραίων φαινομένων.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, με την Ιταλία και την Ισπανία να βρίσκονται σε συναγερμό για νέες πλημμύρες και καταιγίδες.