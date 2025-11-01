Ρεύμα: Αλλάζει από σήμερα το ωράριο του διζωνικού τιμολογίου – Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Σήμερα, Σάββατο, 1η Νοεμβρίου κάνει πρεμιέρα το χειμερινό ωράριο για το διζωνικό τιμολόγιο ρεύματος (το παλιό “νυχτερινό”).

Επισημαίνεται πως αυτό θα διαρκέσει έως τις 31 Μαρτίου 2026 και το ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Στη μεσημβρινή ζώνη είναι από 12 – 3 μ.μ.

είναι από 12 – 3 μ.μ. Στη νυχτερινή ζώνη είναι από 2 π.μ. – 5 π.μ.

Υπενθυμίζεται πως σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που είναι πιο φθηνό.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Μεταξύ άλλων οι δικαιούχοι του μέτρου θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1) O έλεγχος

Οι πολίτες μπορούν να “τσεκάρουν” εάν έχουν νυχτερινό ρεύμα με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΔΔΗΕ . Οι πολίτες συμπληρώνουν τον αριθμό της παροχής τους και ελέγχουν αν έχουν διζωνική τιμολόγηση.

. Οι πολίτες συμπληρώνουν τον αριθμό της παροχής τους και ελέγχουν αν έχουν διζωνική τιμολόγηση. Είτε μέσω ενός εκκαθαριστικού λογαριασμού ρεύματος. Στον λογαριασμό αναγράφεται ένα «Ν» (π.χ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: Γ1Ν Οικιακό Τιμολόγιο) και υπάρχει ξεχωριστή χρέωση για τις νυχτερινές ώρες.

Στον λογαριασμό αναγράφεται ένα «Ν» (π.χ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: Γ1Ν Οικιακό Τιμολόγιο) και υπάρχει ξεχωριστή χρέωση για τις νυχτερινές ώρες. Είτε μέσω του πίνακα εγκατάστασης. Υπάρχει ξεχωριστή ένδειξη καταμέτρησης της κατανάλωσης ή ένα λαμπάκι που θα ανάβει τις ώρες που είναι ενεργοποιημένο το νυχτερινό ρεύμα.

Υπάρχει ξεχωριστή ένδειξη καταμέτρησης της κατανάλωσης ή ένα λαμπάκι που θα ανάβει τις ώρες που είναι ενεργοποιημένο το νυχτερινό ρεύμα. Είτε μέσω του παρόχου τους. Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας και να ρωτήσουν αν έχουν αυτήν την υπηρεσία.

2) Η αλλαγή

Με αυτόματο τρόπο γίνεται η αλλαγή στο νέο ωράριο νυχτερινού ρεύματος και ο πολίτης δεν χρειάζεται να προβεί σε καμία ενέργεια.