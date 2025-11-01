Τρομεροί γονείς: Όσα θα δούμε στα δυο απολαυστικά επεισόδια σήμερα και αύριο

Στη γειτονιά εμφανίζεται ο Σάκης και «αναστατώνει» τη Λίλα, ο Θωμάς έχει μυαλό μόνο για την Ντίνα και ο Στέφανος με την Ναταλία ετοιμάζονται για βραδινή έξοδο μετά από πολύ καιρό στο νέο επεισόδιο της σειράς “Τρομεροί γονείς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Στη γειτονιά εμφανίζεται ο Σάκης που είναι γείτονας και κολλητός φίλος του Στέφανου. Γυρίζει τον κόσμο solo traveler και βγάζει φωτογραφίες για ταξιδιωτικό περιοδικό.

Η Λίλα και ο Σάκης έχουν τον πρώτο τους καυγά με το που συναντιόνται για πρώτη φορά. Η Ναταλία είναι απελπισμένη που οργανώνει ταξίδια στα οποία δεν πάει ποτέ γιατί οι οικογενειακές υποχρεώσεις δεν της επιτρέπουν.

Ο Στέφανος προσπαθεί να φέρει κοντά Σάκη και Λίλα, ενώ η Λουκία στέλνει φωτογραφίες από την εκδρομή με τους συμμαθητές της. Είναι ζωή αυτή που κάνουμε αναρωτιέται η Ναταλία και ο Στέφανος. Θα ήθελαν όμως κατά βάθος να την αλλάξουν;

Στο επεισόδιο της Κυριακής…

Ο Στέφανος είναι καλεσμένος σε μια θεατρική πρεμιέρα και το βλέπει σαν μια ευκαιρία επιτέλους να βγει βράδυ με τη γυναίκα του.

Τα προβλήματα αρχίζουν όταν συνειδητοποιούν ότι είναι επικίνδυνο ν’ αφήσουν τα δύο μικρότερα μόνα με τον Θωμά που έχει το μυαλό του στην Ντίνα και στην εκδρομή που σχεδιάζουν. Έτσι αρχίζουν την αναζήτηση baby sitter ή κάποιας γυναίκας που θα μείνει μαζί τους το βράδυ.

Παρελαύνουν διάφορες γραφικές νεαρές και η έξοδος παρά λίγο να ακυρωθεί όταν επεμβαίνουν οι φίλοι. Οι φίλοι εξ άλλου στην ανάγκη φαίνονται. Αυτό δεν είναι πάντα για καλό.

Δείτε το trailer: