Γυναίκα oμολογεί ότι περιμένει την κληρονομιά των γονέων της για να παρατήσει τον άνδρα της – «Έχω τελειώσει με αυτόν τον γάμο εδώ και 8 χρόνια»

Μια γυναίκα αποκάλυψε ότι είναι δυστυχισμένη στον γάμο της εδώ και οκτώ χρόνια, αλλά παραμένει σε αυτόν για χάρη των παιδιών της και των οικονομικών. Τώρα, όπως λέει, σκοπεύει να εγκαταλείψει τον σύζυγό της μόλις κληρονομήσει την περιουσία, τα ακίνητα και τις μικρές επιχειρήσεις των γονέων της.

Η ίδια στράφηκε στο Reddit για να ζητήσει τη γνώμη του κόσμου — θέλησε να μάθει αν έχει δίκιο.

Στην ανάρτησή της, η γυναίκα αποκάλυψε ότι είναι παντρεμένη εδώ και δέκα χρόνια, αλλά «συναισθηματικά έχει φύγει» από τη σχέση σχεδόν τα οκτώ.

«Ιδανικά θα ήθελα να μείνω με τον άνδρα μου, να απολαύσουμε τη ζωή μας και να γεράσουμε μαζί», έγραψε. «Αλλά, για να είμαι ειλικρινής, ο μόνος λόγος που έμεινα τα τελευταία 8 χρόνια είναι τα παιδιά μας — και απλώς δεν μπορούσα να αντέξω οικονομικά να φύγω» πρόσθεσε.

Παρά το γεγονός ότι και οι δύο εργάζονται με πλήρη απασχόληση και έχουν περίπου τα ίδια εισοδήματα, η γυναίκα τόνισε πως “ουσιαστικά δεν έχουν ποτέ λεφτά”, ενώ εκείνη επωμίζεται σχεδόν όλες τις δουλειές του σπιτιού και τις ευθύνες της ανατροφής των παιδιών.

Η εξομολόγηση αυτή έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στα social media, με άλλους να την δικαιολογούν και άλλους να την χαρακτηρίζουν «ψυχρή» και «συμφεροντολόγα».

“Δεν υπάρχει καμία σύνδεση”

Η γυναίκα περιέγραψε την εξαντλητική καθημερινότητά της, λέγοντας: «Φροντίζω τα παιδιά το 90% του χρόνου. Είμαι 100% υπεύθυνη για όλο το μαγείρεμα (ετοιμάζω σπιτικό δείπνο κάθε βράδυ) και μεγάλο πρωινό κάθε Σαββατοκύριακο».

Οι μέρες της ξεκινούν νωρίς και τελειώνουν αργά, όπως είπε χαρακτηριστικά:

«Ξυπνάω με τα παιδιά, τα ετοιμάζω, φτιάχνω πρωινό, ετοιμάζω τα γεύματά τους για το σχολείο, ταΐζω τα ζώα, τα πάω σχολείο, δουλεύω όλη μέρα, μετά επιστρέφω σπίτι και καθαρίζω, πλένω ρούχα, μαγειρεύω, καθαρίζω ξανά και πέφτω για ύπνο».

Η γυναίκα αποκάλυψε επίσης ότι με τον σύζυγό της δεν υπάρχει πλέον καμία συναισθηματική σύνδεση. «Δεν έχουμε απολύτως τίποτα να μοιραστούμε», παραδέχτηκε. «Έχουμε χρόνια να βγούμε ραντεβού, δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν κρατιόμαστε καν χέρι-χέρι, δεν μιλάμε σχεδόν καθόλου, και σπάνια πάμε κάπου μαζί… !» υποστήριξε.

Εξέφρασε και την απογοήτευσή της για τις συνήθειες του άνδρα της, αποκαλύπτοντας ότι καπνίζει τσιγάρα και κάνναβη, παρά τις υποσχέσεις του ότι θα το σταματήσει μετά τη γέννηση των παιδιών τους.

Όπως είπε, η αθέτηση αυτής της υπόσχεσης έχει γίνει ακόμα ένα σημείο έντασης στη σχέση τους.

Παρότι παραδέχτηκε ότι ο σύζυγός της είναι «καλός πατέρας — ως επί το πλείστον» και βοηθά κουρεύοντας το γρασίδι ή δουλεύοντας με τον πεθερό του στο κτήμα, η ίδια νιώθει πως ο γάμος τους έχει πάψει να είναι πραγματική συνεργασία — και ότι εκείνη απλώς κουβαλά όλο το βάρος.

«Χρόνια ολόκληρα τον παρακαλώ. Δεν πρόκειται ν’ αλλάξει» τονίζει.

«Τον έχω παρακαλέσει τόσα χρόνια να γίνει πραγματικός σύντροφος και να προσπαθήσει να είναι ένας στοργικός σύζυγος, αλλά τίποτα δεν αλλάζει», εξομολογήθηκε η γυναίκα και συνέχισε:

«Όπως είπα, θα ήθελα όσο τίποτα άλλο να περάσουμε μαζί τη ζωή μας, να ταξιδεύουμε και να τη χαιρόμαστε, αλλά δεν πρόκειται να είμαι σκλάβα του για πάντα. Προτιμώ να είμαι μόνη μου — ή με κάποιον που πραγματικά με αγαπά».

Η καθοριστική στιγμή ήρθε όταν συνειδητοποίησε ότι πλησιάζει η ώρα να λάβει μια σημαντική κληρονομιά. «Πάντα ήξερα ότι θα κληρονομήσω ένα μεγάλο ποσό, αλλά τώρα έχουμε ήδη βάλει μπροστά τη διαδικασία, πριν φύγουν οι γονείς μου», αποκάλυψε.

«Ουσιαστικά, θα πάρω αρκετά χρήματα — συν ένα εξοχικό και μερικές μικρές επιχειρήσεις — ώστε να μπορώ επιτέλους να φύγω».

Όπως είπε, ο άνδρας της γνωρίζει την κατάσταση και ξέρει ότι σκοπεύει να τον εγκαταλείψει μόλις λάβει την κληρονομιά.

Παρ’ όλα αυτά, η ίδια παραδέχτηκε ότι νιώθει τύψεις και αναρωτιέται αν κάνει κάτι λάθος, σχεδιάζοντας την έξοδό της με αυτόν τον τρόπο.

Οι σχολιαστές στο Reddit όμως πήραν ξεκάθαρη θέση υπέρ της.

Οι περισσότεροι την στήριξαν, παροτρύνοντάς την να προστατευθεί νομικά πριν λάβει τα χρήματα. Ένας χρήστης σχολίασε χαρακτηριστικά:

«Δεν είσαι η κακιά της υπόθεσης, αλλά πρώτα πάρε το διαζύγιο! Έτσι δεν θα μπορεί να διεκδικήσει ούτε ένα ευρώ από την κληρονομιά σου. Αξίζεις μια ζωή που θα αγαπάς! Και αφού δουλεύεις και βγάζεις τα ίδια με εκείνον, ήρθε η ώρα να ξεφορτωθείς τον “συγκάτοικο”.»

“Πρόσεχε τις συνέπειες”

Άλλοι χρήστες, ωστόσο, την προειδοποίησαν για τις πιθανές νομικές και οικονομικές επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν αν λάβει ακίνητα και επιχειρήσεις ενώ είναι ακόμη παντρεμένη. «Αν πρόκειται για πραγματική κληρονομιά, τότε — ακόμη κι αν τη λάβετε κατά τη διάρκεια του γάμου — παραμένει δική σας, αρκεί να μην αναμείξετε τα περιουσιακά στοιχεία», εξήγησε ένας σχολιαστής.

«Αν όμως οι γονείς σας σάς τα μεταβιβάζουν ως δωρεά όσο είστε ακόμη παντρεμένη, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ πιο περίπλοκα, ειδικά αν ο σύζυγός σας εργάζεται πάνω σε αυτή την περιουσία» πρόσθεσε.

Παράλληλα, την συμβούλευσαν να ζητήσει επαγγελματική βοήθεια πριν προχωρήσει σε οποιοδήποτε βήμα. «Πρώτα το διαζύγιο και μετά μιλήστε με δικηγόρο ειδικευμένο σε θέματα κληρονομιάς μαζί με τους γονείς σας», συνέχισε ο ίδιος σχολιαστής, επισημαίνοντας ότι «υπάρχουν πολλές φορολογικές λεπτομέρειες και νομικές αποχρώσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη “δωρεά”.»