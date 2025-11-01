Ηράκλειο: Συγκλονίζουν τα ευρήματα στο σπίτι με τα 2 απανθρακωμένα πτώματα – Η σακούλα στο κεφάλι του ενός θύματος και το μαχαίρι με ίχνη αίματος

Σε απόλυτο θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τα δύο απανθρακωμένα πτώματα σε σπίτι, στον Μασταμπά Ηρακλείου στην Κρήτη. Πλέον, οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για ένα φρικτό έγκλημα.

Ο συναγερμός σήμανε στις Αρχές λίγο μετά τις 20.30 το βράδυ της Παρασκευής, στην περιοχή του Μασταμπά για μια φωτιά σε σπίτι. Οι πυροσβέστες έκαναν προσπάθεια για να ανοίξουν τόσο την πόρτα στο ισόγειο, όσο και του διαμερίσματος του πρώτου ορόφου όπου γράφτηκε η ανείπωτη τραγωδία.

Πρόκειται για δύο ανθρώπους, οι οποίοι αντιμετώπιζαν κινητικά προβλήματα, κάτι που τους εμπόδισε να διαφύγουν από οποιοδήποτε κίνδυνο, όχι μόνο από τη φωτιά. Η ηλικιωμένη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, ήταν περίπου 85 ετών και βρέθηκε στο πάτωμα του σαλονιού κοντά στο δεύτερο θύμα. Ο άνδρας που βρέθηκε επίσης απανθρακωμένος, ήταν άτομο κατάκοιτο σε αναπηρικό κρεβάτι έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως ανέφεραν γείτονες της οικογένειας. Ωστόσο η κατάσταση στην οποία βρέθηκε, καθιστούσε αδύνατη την ταυτοποίηση του. Αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν το γεγονός ότι επρόκειτο για ένα πολύ ταλαιπωρημένο, σχεδόν αποστεωμένο άνθρωπο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, neakriti.gr.

Το σκηνικό της τραγωδίας, ανέτρεψε η σακούλα που είχε το άτυχο θύμα στο κεφάλι, καθώς το σκηνικό παραπέμπει σε ένα απόλυτα φρικτό έγκλημα.

Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ο γιος της ηλικιωμένης

Στο σημείο της τραγωδίας, κλήθηκε και ασθενοφόρο που παρέλαβε και ένα τρίτο άτομο, περίπου 60 ετών. Πρόκειται για τον γιο της ηλικιωμένης γυναίκας. Από τις έως τώρα πληροφορίες, προκύπτει ότι ο πολυτραυματίας, πήδηξε από ύψος από διπλανή πολυκατοικία. Το σώμα του προσγειώθηκε πάνω σε λαμαρίνες. Το ΕΚΑΒ επιδόθηκε σε αγώνα δρόμου για να τον μεταφέρει εγκαίρως στο ΠΑΓΝΗ.

Το άτομο αυτό είχε απεγκλωβιστεί λίγη ώρα νωρίτερα από την Πυροσβεστική από το φλεγόμενο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, με τη χρήση σκάλας. Ενώ γείτονες του πρόσφεραν νερό, ξαφνικά απομακρύνθηκε και ανέβηκε στην ταράτσα. Τραγικό πρόσωπο της ιστορίας η κόρη της άτυχης ηλικιωμένης και αδελφή του 60χρονου που μένει κοντά κι έφτασε στο σημείο όταν ενημερώθηκε από τους γείτονες.

Σύμφωνα με περιγραφές, αστυνομικοί και περίοικοι προσπάθησαν να αποτρέψουν τον 60χρονο από το να βουτήξει στο κενό, ωστόσο δεν τα κατάφεραν. Στο νοσοκομείο έφτασε με πολλαπλά κατάγματα και αναπνευστικά προβλήματα, ενώ διασωληνώθηκε άμεσα, καθώς η κατάσταση του θεωρείται κρίσιμη.

Συγκλονίζουν τα ευρήματα

Στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής καθώς το σκηνικό παραπέμπει σε απόλυτο θρίλερ. Η έρευνα δεν περιορίζεται στις συνθήκες έναρξης της φωτιάς, αλλά ενός φρικτού εγκλήματος.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για δυο διαφορετικές εστίες φωτιάς γύρω από τα πτώματα. Τους χώρους του σπιτιού σάρωσε η σήμανση, ενώ αντικείμενα, που πιθανώς σχετίζονται με την υπόθεση, έχουν περισυλλεγεί και περιμετρικά του σπιτιού.

Ένα μαχαίρι με ίχνη αίματος βρέθηκε κοντά στην πόρτα του σπιτιού, ενώ ένα σακουλάκι, επίσης με ίχνη αίματος, βρέθηκε στην ταράτσα, στο σημείο απ’ όπου πήδηξε στο κενό το τρίτο θύμα.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν μεγάλη με 16 πυροσβέστες και 4 οχήματα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή και αστυνομικές δυνάμεις. Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι της περιοχής που παρακολουθούσαν σε κατάσταση σοκ τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων.