Μητσοτάκης: Θα παραστεί σήμερα στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στη Γκίζα – Αύριο στη Λευκωσία για το μνημόσυνο Κληρίδη

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Αίγυπτο όπου θα παραστεί σήμερα στις 19:00 το απόγευμα στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum – GEM), στη Γκίζα, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της χώρας Αμπντέλ Φατάχ Ελ Σίσι.

Αύριο Κυριακή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Λευκωσία, όπου θα παραστεί και θα εκφωνήσει τον επιμνημόσυνο λόγο στο 12ο ετήσιο μνημόσυνο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και ιδρυτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γλαύκου Κληρίδη.

Σύμφωνα με το πρόγραμμά του, τη Δευτέρα, στις 11:30, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας, Πάουλο Ρανγκέλ.

Χθες, ο Πρωθυπουργός παρέστη στην τελετή ενθρόνισης του νέου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, κ. Συμεών.

Η παρουσία του Πρωθυπουργού στην τελετή ενθρόνισης του κυρίου Συμεών εξέπεμψε ένα ισχυρό μήνυμα για τη διατήρηση του επί αιώνες αναλλοίωτου λατρευτικού χαρακτήρα της Μονής ως φάρου Ορθοδοξίας με παγκόσμια ακτινοβολία.

Στην αντιφώνησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε προς τα μέλη της Σιναΐτικης Αδελφότητας το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι παρούσα και αρωγός τους για τη διαφύλαξη στην αιωνιότητα του ιδιαίτερου και ξεχωριστού καθεστώτος που μας κληροδοτήθηκε από τους προγόνους μας. Χαρακτήρισε «εθνικό καθήκον» και εύλογο χρέος μας κάθε βοήθεια προς εκείνους που κρατούν τις παραδόσεις μας στην εσχατιά της χερσονήσου του Σινά.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η ελληνική και η αιγυπτιακή Πολιτεία έχουν ανοίξει τον δρόμο να διατηρηθούν στο διηνεκές ο λατρευτικός χαρακτήρας της Μονής, τα δικαιώματά της, και η προστασία των μοναχών. Προσέθεσε επίσης ότι οι συμφωνημένες κατευθύνσεις και αρχές ασφαλώς και θα τεθούν υπόψη της Σιναΐτικης Αδελφότητας, η οποία θα έχει και τον τελικό λόγο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φοιτητής Ιατρικής του Harvard έφαγε 720 αυγά σε έναν μήνα – Το παράδοξο στις εξετάσεις για τη χοληστερίνη του

Το πίνετε και αδυνατίζετε – Το ρόφημα που βοηθά στην απώλεια βάρους, σύμφωνα με νέα μελέτη

Οι αθλητικές εφημερίδες 1/11/2025

Έρχεται νέο voucher από τη ΔΥΠΑ: Το ποσό και οι δικαιούχοι

Πώς θα τελειώσει η ανθρωπότητα; – Οι ειδικοί αποκαλύπτουν τη ζοφερή πραγματικότητα

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία μοναχή σε 12 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:15 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Σκέρτσος: Μείωση 27,5% στους θανάτους από τροχαία μεταξύ 2019-2025

Σε μια αναλυτική ανάρτησή του για τα τροχαία, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, σημειώνει...
08:47 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης: Περιοδεία στους 4 νομούς της Θεσσαλίας – Ανοίγει διάλογο με τον αγροτικό κόσμο στη Λάρισα

Στη Θεσσαλία περιοδεύει αυτό το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποί...
01:25 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Υπουργείο Ανάπτυξης σε Δούκα για τα ηλεκτρικά πατίνια: Aς μάθει τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητές του

Το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Ανάπτυξης εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απαντά στις δηλώσεις...
21:29 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Θανάσης Παπαθανάσης: Καταγγέλλει απάτη με ψεύτικο προφίλ στο Facebook με το όνομά του – «Μην δώσετε προσωπικά στοιχεία ή χρήματα»

Απάτη με ενεργή  διαχείριση ψεύτικου προφίλ του στο Facebook, που χρησιμοποιεί το όνομά του κα...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς