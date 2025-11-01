«Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για Νέους»: Μέχρι πότε μπορούν να κάνουν αίτηση οι δικαιούχοι

Enikos Newsroom

οικονομία

Εξοικονομώ

Άνοιξε η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» για τις αιτήσεις που έχουν επιλέξει και το σκέλος «Ανακαινίζω», σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η διαδικασία αφορά στους νέους που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ένταξης και αποτελεί το επόμενο βήμα για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση της κύριας κατοικίας τους.

Το Πρόγραμμα, που υλοποιείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στοχεύει στην αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης των κατοικιών κατά τουλάχιστον τρεις κατηγορίες (άνω του 30% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας), συνδυάζοντας την προστασία του περιβάλλοντος με την ουσιαστική αρωγή της νέας γενιάς στην απόκτηση και βελτίωση της πρώτης κατοικίας.

Στο εν λόγω πρόγραμμα έχουν υπαχθεί μέχρι στιγμής 2.679 αιτήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 36.642.632,28 ευρώ, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έχει οριστεί η 30η Απριλίου 2026.

Μέχρι σήμερα, στα Προγράμματα «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ για Νέους» έχουν λάβει επιδότηση 98.437 ωφελούμενοι, συνολικού ύψους 1.381.121.543 ευρώ, με αυξημένα ποσοστά επιχορηγήσεων για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του στεγαστικού ζητήματος που εφαρμόζει η Κυβέρνηση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους», στηρίζει τη νέα γενιά, διασφαλίζοντας κατοικίες σύγχρονες, ενεργειακά αποδοτικές και ποιοτικές, με απτό όφελος για τους πολίτες και το περιβάλλον.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φοιτητής Ιατρικής του Harvard έφαγε 720 αυγά σε έναν μήνα – Το παράδοξο στις εξετάσεις για τη χοληστερίνη του

Το πίνετε και αδυνατίζετε – Το ρόφημα που βοηθά στην απώλεια βάρους, σύμφωνα με νέα μελέτη

Οι αθλητικές εφημερίδες 1/11/2025

Έρχεται νέο voucher από τη ΔΥΠΑ: Το ποσό και οι δικαιούχοι

Πώς θα τελειώσει η ανθρωπότητα; – Οι ειδικοί αποκαλύπτουν τη ζοφερή πραγματικότητα

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία μοναχή σε 12 δευτερόλεπτα
περισσότερα
07:25 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο voucher – Ποιοι το δικαιούνται και πώς διαμορφώνεται το ποσό

Το προσεχές διάστημα, ενδεχομένως εντός του τρέχοντος έτους αναμένεται να «τρέξει» ο νέος κύκλ...
18:16 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι πληρωμές σε πάνω από 10.000 νέους επιχειρηματίες 30-59 ετών

Ξεκίνησε η καταβολή της πρώτης δόσης της επιχορήγησης του προγράμματος ενίσχυσης της επιχειρημ...
17:35 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

ΑΑΔΕ: Καταργείται η υποχρέωση υποβολής συμφωνητικών με πελάτες για επιχειρήσεις με Ψηφιακό Πελατολόγιο – Ποιοι επηρεάζονται άμεσα

Σε ένα ακόμη σημαντικό βήμα απλοποίησης των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις με Ψηφιακό Πελατο...
17:08 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Πιερρακάκης: Τα μέτρα είναι καλά μελετημένα και ζυγισμένα – Πρόκειται για τη μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή της μεταπολίτευσης

Για ένα καλά μελετημένο σύνολο παρεμβάσεων «που χτίζουν πάνω στο κεκτημένο της οικονομικής στα...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς