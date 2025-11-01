Κατερίνα Λυπηρίδου: Γιατί δεν πηγαίνει σε συναυλίες – «Δεν μπορώ να είμαι εγώ εδώ πέρα»

Η Κατερίνα Λυπηρίδου βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής στο «Πρωίαν σε είδον» με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά. Η ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη σειρά της ΕΡΤ1 «Το παιδί», μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που τη σημάδεψε.

«Εγώ έχω πάθει πριν από κάποια χρόνια αγοραφοβία και κλειστοφοβία. Έτυχε να πάω σε μία συναυλία και ένιωσα ότι ήταν μπροστά μου άνθρωπος, δεξιά, αριστερά και από πίσω και όλη αυτή η θάλασσα ανθρώπων που είπα ότι δεν μπορώ να είμαι εγώ εδώ πέρα», είπε η Κατερίνα Λυπηρίδου αποκαλύπτοντας τον λόγο που δεν πηγαίνει πια σε συναυλίες.

Και πρόσθεσε: «Ακόμα το έχω αυτό το πράγμα και προστατεύω τον εαυτό μου. Δεν χρειάζεται να τον βάλω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορώ να πάω σε συναυλίες».