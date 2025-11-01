Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος για διακίνηση κοκαΐνης

Για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών συνελήφθη ένας 48χρονος, το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. 

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και δημιουργία προφίλ, πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση στην κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Κατά την επιχείρηση που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να εξέρχεται από ανενεργό ισόγειο κατάστημα, το οποίο χρησιμοποιούσε ως προσωρινό χώρο διαμονής και ταυτόχρονα «καβάτζα» ναρκωτικών ουσιών.

Με τη συνδρομή του Τμήματος Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

  • Δέμα με κοκαΐνη συνολικού βάρους 306 γραμμαρίων
  • 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
  • 12 κενές νάιλον συσκευασίες κατάλληλες για τη συσκευασία ναρκωτικών ουσιών
  • Κινητό τηλέφωνο

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

