Ρωσία: Η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τρία ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρωσία: Η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τρία ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα

Τρία ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας.

Ρωσία: Καταρρίψεις ουκρανικών drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα – Έκλεισαν προσωρινά δύο αεροδρόμια

Όπως αναφέρει ο Σεργκέι Σομπιάνιν σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Telegram, ειδικοί εξετάζουν τα συντρίμμια των drones στις περιοχές όπου κατέπεσαν.

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ενημέρωσε πως σε διάστημα τριών ωρών είχαν αναχαιτιστεί και καταστραφεί 38 ουκρανικά drones σε δύο ρωσικές περιφέρειες στο νότιο τμήμα της χώρας και στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία κατέλαβε και προσάρτησε το 2014.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η πιο μοναχική μέρα του χρόνου για τους singles δεν είναι αυτή που φαντάζεστε – Ποια είναι;

Ασπρόπυργος: 10χρονη μαθήτρια κατέρρευσε την ώρα της γυμναστικής

Πιερρακάκης: «Ο νέος προϋπολογισμός να στηρίξει νέες ανάγκες, με έμφαση στην προσιτή στέγαση, την ευρωπαϊκή άμυνα και την α...

Ταξί: 48ωρη απεργία Τετάρτη και Πέμπτη (5 – 6 Νοεμβρίου) στην Αττική – Η απόφαση του ΣΑΤΑ

Το YouTube μπορεί πλέον να αναβαθμίζει βίντεο 20 ετών από 240p σε 1080p – Πώς λειτουργεί το «Super Resolution

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
04:10 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Θηλιά στον λαιμό των Αμερικανών η ακρίβεια – Η ανάρτηση του Μπαράκ Ομπάμα για το πρόβλημα της σίτισης

Το γενικότερο οικονομικό πρόβλημα που μαστίζει την αμερικανική κοινωνία και τους πολίτες της, ...
03:10 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο Τραμπ σε ρόλο… διακοσμητή – Το εντυπωσιακό make over σε ιστορικό μπάνιο του Λευκού Οίκου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (31/10) ότι ανακαίνισε το μπάνιο του υπ...
02:55 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Η Βόρεια Κορέα διαμηνύει ότι η αποπυρηνικοποίησή της είναι «όνειρο θερινής νυκτός»

Η αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου είναι ένα ανέφικτο «όνειρο θερινής νυκτός» μετέδ...
02:40 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Βερολίνο: Προβλήματα στις πτήσεις λόγω εντοπισμού drone

Ο εντοπισμός drone κοντά στο αεροδρόμιο Βερολίνου/Βρανδεμβούργου (BER) προκάλεσε καθυστερήσεις...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς