Ορφέας Αυγουστίδης: «Φροντίζω καθημερινά να περνάω χρόνο με το παιδί μου»

Ο Ορφέας Αυγουστίδης παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο με αφορμή τη συμμετοχή του στη σειρά του STAR «Φαντάσματα».

Ο γνωστός πρωταγωνιστής μίλησε για τον γιο του, που έχει αποκτήσει με τη σύντροφο του Γεωργία Κρασσά, και τον χρόνο που φροντίζει να περνάει μαζί του.

-Κάνετε πάρα πολλά πράγματα παράλληλα, καθώς ετοιμάζετε και μια ταινία αυτόν τον καιρό. Πώς τα συνδυάζετε με την οικογένεια; Υπάρχει χρόνος;

Με προγραμματισμό όλα γίνονται. Πάντα υπάρχει χρόνος και φροντίζω καθημερινά να περνάω χρόνο με το παιδί μου.

-Πόσο σας άλλαξε ο ερχομός του παιδιού στη ζωή σας;

Δεν με άλλαξε ολοκληρωτικά μπορώ να σου πω. Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου παραμένουν ίδια, δεν μπορεί ένα παιδί να τα αλλάξει. Μπορεί όμως να αλλάξει η διάθεσή σου, να διορθώσεις κάποια πράγματα που τα κουβαλούσες χρόνια και επηρέαζαν μόνο εσένα, χωρίς να σε νοιάζει. Τώρα που αυτά επηρεάζουν ένα άλλο πλάσμα, που δεν έχει κανέναν λόγο να υποστεί τα δικά σου λάθη, μπαίνεις στη διαδικασία να ξανασκεφτείς τα πράγματα και να αλλάξεις ό,τι χρειάζεται, για να γίνεις καλύτερος από τους γονείς σου. Τουλάχιστον να κάνεις τα δικά σου λάθη και όχι τα δικά τους.

-Το όνειρο μιας μεγάλης οικογένειας υπάρχει στο μυαλό σας ή δεν σας απασχολεί;

Αυτές οι κουβέντες είναι τόσο προσωπικές, που και να πω εγώ ένα «ναι» ή ένα «όχι» τώρα εδώ είναι κρίμα. Κάπως χάνουν και την αξία τους.