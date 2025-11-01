«Φως στο Τούνελ»: Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση του θανάτου της 87χρονης στο Κολωνάκι – «Η κακοποίηση συνέβαινε εδώ και πάρα πολύ καιρό»

Με τον θάνατο της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου που βρέθηκε απανθρακωμένη κατά τη διάρκεια φωτιάς στο διαμέρισμα στο Κολωνάκι όπου διέμενε ασχολείται και πάλι η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» το βράδυ της Παρασκευής (31/10)

Αναστάτωση και έντονος προβληματισμός επικρατεί στους συγγενείς της Ελένης Παπαδοπούλου, μετά τις αποκαλύψεις του «Τούνελ» για τον περίεργο θάνατο της στο Κολωνάκι.

Σπάνε τη σιωπή τους και μιλούν για πρώτη φορά χωρίς περιστροφές για όσα γνώριζαν και δεν τολμούσαν να πουν ξεκάθαρα

Φανερά φορτισμένη συγγενής της αναφέρει στο «Τούνελ»: «Έχουμε συγκλονιστεί με όλα αυτά που αποκαλύπτονται για την Ελένη μας και θέλουμε να βρούμε τι έχει γίνει… Να φανεί η αλήθεια γιατί τόσο καιρό πιστεύαμε αυτά που μας έλεγε ο γιος της ότι κάηκε από το τσιγάρο της».

Ένταση μεταξύ μητέρας και γιού

Η γυναίκα δεν σταματά εκεί. Μιλά για την ένταση που επικρατούσε στην σχέση μητέρας – γιου, που αποτελούσε οικογενειακό μυστικό:

«Υπάρχει συγγενικό πρόσωπο το οποίο τον άκουσε πριν πεθάνει η μητέρα του, να την βρίζει πάρα πολύ άσχημα μπροστά του. Αυτό έγινε έξι επτά μήνες πριν απανθρακωθεί. Σε μας είχε εντελώς διαφορετική συμπεριφορά…».

Και συνεχίζει:

«Καταλαβαίνετε ότι αρχίζουμε όλοι οι συγγενείς και συνδυάζουμε καταστάσεις. Καταλαβαίνουμε γιατί την είχε απομακρύνει από όλους μας τα τελευταία χρόνια. Ίσως αυτές τις συμπεριφορές δεν ήθελε να μάθουμε. Ότι η κακοποίηση αυτή συνέβαινε εδώ και πάρα πολύ καιρό».

Αναφερόμενη στα νέα στοιχεία που αποκάλυψε η εκπομπή και κάνουν λόγο για πράξη ατόμου ή ατόμων, η μάρτυρας αναφέρει:

«Μας έκανε εντύπωση η επιμονή του στην αιτία του τσιγάρου και όλα αυτά που έλεγε για αυτανάφλεξη ανθρώπων, τώρα δεν θυμάμαι να σας πω πως τα έλεγε, δεν είμαι επιστήμονας όπως δηλώνει ο ίδιος. Η ίδια του η μάνα μας έλεγε ότι δεν τελείωσε ποτέ τη σχολή του.» «Άκουσα να λέει ότι η γάτα βρέθηκε κάτω από τον καναπέ… Όμως ο καναπές αυτός που απανθρακώθηκε δεν είχε ποδαράκια, δεν είχε ύψος, δηλαδή και κούφιος να ήτανε, δεν μπορεί εύκολα έστω και ένα μικρό ζώο σαν μια γάτα να μπει από κάτω. Σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο ίδιος, η γάτα δεν ήταν μέσα στο καθιστικό δωμάτιο που άναψε η φωτιά. Μας είπε ότι η γάτα ήταν στο καλό σαλόνι. Στο σκαλιστό σαλόνι από κάτω. Σε όλους τους συγγενείς το έχει πει ότι είχε βρεθεί αλλού.»

«Φοβόταν πως θα κατέληγε σε γηροκομείο»

Με σπασμένη φωνή μιλά για τον φόβο που ένιωθε η ηλικιωμένη γυναίκα πριν πεθάνει:

«Φοβόταν πως θα κατέληγε σε γηροκομείο. Από άλλη πηγή το μαθαίνω εγώ αυτό. Ότι ήθελε να την πάει σε γηροκομείο και εκείνη αρνιόταν. Για αυτό το λόγο εκείνη δεν ήθελε τελευταία να πουλήσει το σπίτι. Από το θα το πουλήσουμε να σου αγοράσω ένα σπίτι μικρό για να μένεις που της έλεγε, μέχρι το γηροκομείο απέχει πολύ. Καταλαβαίνετε τι θα πει ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, να φοβάται για το τέλος του, για το που θα μείνει, που θα βρεθεί, για το που θα πεταχτεί να το πω έτσι»

Η γυναίκα αναφέρεται και στην σύγχυση στην οποία βρίσκεται μετά τα όσα έχει μάθει από τις επαφές της με τους υπολοίπους συγγενείς:

«Εγώ έχω μιλήσει μαζί του και είναι πάντα εξαιρετικός και ευγενικός στις κουβέντες του για αυτό και έχω σοκαριστεί με αυτά που μαθαίνω από άλλους συγγενείς. Ποτέ δεν μου έδωσε δικαίωμα, ας πούμε να σκεφτώ κάτι άλλο. Είχε πάντα όνειρα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ήθελε να κάνει, μέχρι εκεί όμως… Έχω δει με τα μάτια μου πως την νοιαζόταν την μάνα του, τώρα τι να σας πω…».

Το νέο μήνυμα του γιου της 87χρονης

Λίγες μόλις ώρες μετά την γραπτή του επικοινωνία με το «Τούνελ» στην οποία δήλωνε αποφασισμένος να κινηθεί νομικά για τον θάνατο της μητέρας του, ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου επανήλθε με νέο μήνυμα.

Αυτή τη φορά, αλλάζει στάση, επικαλούμενος τη συμβουλή του δικηγόρου του και ζητώντας «υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα».

«Ο δικηγόρος μου διαφώνησε με την κατάθεση μήνυσης κατά αγνώστων. Μου συνέστησε να κάνω υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να ενημερωθούμε για την υπόθεση από τις αρμόδιες αρχές», αναφέρει το μήνυμά του και συνεχίζει:

«Ως τότε θα αποφύγω κάθε δήλωση και προσπάθεια να μαντέψω ή να εξηγήσω τι έχει συμβεί, αφού ακόμα δεν γνωρίζουμε όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Ευχαριστώ».