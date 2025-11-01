Υπουργείο Ανάπτυξης σε Δούκα για τα ηλεκτρικά πατίνια: Aς μάθει τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητές του

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Πατίνια, Αθήνα

Το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Ανάπτυξης εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απαντά στις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και τη στάθμευση των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων.

Αναλυτικά αναφέρει:

Για τον κ. Δούκα δεν αποτελεί έκπληξη ότι για όλα φταίνε οι άλλοι. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα υπεύθυνα καθήκοντα του Δημάρχου Αθηναίων έχει υιοθετήσει μία συρρικνωμένη αντίληψη για τις ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης και μία διευρυμένη σε ό,τι άλλο αφορά στο πρόσωπό του, καθώς βρήκε και τον χρόνο να διεκδικήσει, χωρίς επιτυχία, την προεδρία του ΠΑΣΟΚ.

Τώρα και για τα πατίνια του φταίνε οι άλλοι και συγκεκριμένα το υπουργείο Ανάπτυξης. Ο κ. Δούκας μπερδεύει την ίδρυση μιας εταιρείας, όπου πράγματι η Κυβέρνηση της ΝΔ έχει απλοποιήσει τα πράγματα μειώνοντας τη γραφειοκρατία -που είναι ευθύνη του υπουργείου Ανάπτυξης- και των ρυθμίσεων που αφορούν σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που καθορίζονται από άλλες νομοθετικές διατάξεις.

Στην περίπτωση των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων ο νόμος 5209/2025 είναι ξεκάθαρος.

Ας ξεκινήσουμε με τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στο ‘Αρθρο 3 για να ενημερωθεί σωστά και ολοκληρωμένα ο κ. Δούκας.

“17. «Ελαφρύ προσωπικό ηλεκτρικό όχημα (Ε.Π.Η.Ο.)»: Το όχημα που κινείται με ηλεκτροκινητήρα και δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 858/2018/ ΕΕ, του Κανονισμού 168/2013/ΕΕ, της Οδηγίας 2009/48/ ΕΚ και της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. α) Στα οχήματα αυτά υπάγονται τα κινούμενα με ηλεκτροκινητήρα: αα) πατίνια (e-scooters), αβ) τροχοπέδιλα (rollers) και τροχοσανίδες (skateboards)… “.

Και στην Παρ.9 ‘Αρθρο 112:

“ζ) Με απόφαση του οικείου ∆ημοτικού Συμβουλίου ή της δημοτικής επιτροπής στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους καθορίζονται σε κατοικημένες περιοχές ειδικοί χώροι στάθμευσης Ε.Π.Η.Ο. σύμφωνα με την παρ. 18.”.

Ελπίζουμε να βοηθήσαμε τον κ. Δούκα να μάθει τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητές του.

21:29 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Θανάσης Παπαθανάσης: Καταγγέλλει απάτη με ψεύτικο προφίλ στο Facebook με το όνομά του – «Μην δώσετε προσωπικά στοιχεία ή χρήματα»

Απάτη με ενεργή  διαχείριση ψεύτικου προφίλ του στο Facebook, που χρησιμοποιεί το όνομά του κα...
18:24 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Σύνταγμα: Μικροί και μεγάλοι σε εξομοιωτές μαχητικών F-16 και F-35 – ΦΩΤΟ

Μία γερή δόση από την εκπαίδευση των πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας έχουν τη δυνατότητα να π...
17:50 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Καταργήθηκε η δυνατότητα εργασίας παράνομων μεταναστών

Πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου διαψεύδουν δημοσιεύματα, επισημαίνοντας ότι δεν ...
17:21 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Μαρινάκης: Οι μόνοι που ξεβολεύονται είναι οι μπαταχτσήδες, αυτοί που έπαιρναν χρήματα που δεν έπρεπε – Δικαιολογημένες οι αγωνίες των αγροτών

«Οι μόνοι που ξεβολεύονται είναι οι μπαταχτσήδες, οι απατεώνες, αυτοί οι οποίοι έπαιρναν χρήμα...
