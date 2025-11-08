e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Έρχεται εβδομάδα πληρωμών – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Κατά την περίοδο 10 έως 14 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 64.465.000 ευρώ σε 64.850 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 14 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 165.000 ευρώ σε 150 δικαιούχους παροχών ΟΑΕΕ.
  • Από 10 έως 14 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 20.000.000 ευρώ σε 32.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 7.000.000 ευρώ σε 9.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 2.300.000 ευρώ σε 3.800 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γυναίκα με σπάνια πάθηση εκκρίνει γάλα από τις μασχάλες – Πού το αποδίδουν οι επιστήμονες; (ΦΩΤΟ)

Πόσο χρόνο πρέπει ιδανικά να διαρκεί η αφόδευση – Τι αποκαλύπτει για την υγεία μας

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Ποιοι θα μπορούν να κερδίσουν έκπτωση έως 70% στους λογαριασμούς και πώς

ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Νέα προκήρυξη για 132 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

Νύφη ξύπνησε με άλλον άνδρα στο κρεβάτι την ημέρα του γάμου της – «Δεν το μετανιώνω»

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα σκιουράκι σε 13 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:00 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Χώρα «κλειδί» η Ελλάδα στον νέο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης – Η επόμενη μέρα και οι προοπτικές μετά τις πρόσφατες συμφωνίες

Σημαντικές εξελίξεις στο σύνολο των παραχωρήσεων για έρευνες υδρογονανθράκων καταγράφονται του...
07:47 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Ποιοι θα μπορούν να κερδίσουν έκπτωση έως 70% στους λογαριασμούς και πώς

Τη δυνατότητα να ενταχθούν και το επόμενο έτος στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) θα έχουν ...
06:23 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Επίδομα θέρμανσης: Τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Τα κριτήρια και οι ημερομηνίες καταβολής

Την ερχόμενη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του επιδόματος ...
23:30 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Scope Ratings: Αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Scope Ratings επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς