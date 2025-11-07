Νόβακ Τζόκοβιτς: Νιώθω την αγάπη που παίρνω από τους Έλληνες – Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα

Τη συγκίνησή του για την υποδοχή και την αγάπη που λαμβάνει από τους Έλληνες, τόνισε ο Νόβακ Τζόκοβιτς σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ, μετά τους δύο αγώνες που έχει δώσει στο ελληνικό ATP.

Ο Σέρβος σούπερσταρ του τένις όχι μόνο έχει γίνει πρεσβευτής της χώρας μας με την επιλογή του να μείνει στην Αθήνα, αλλά ανοίγει μια μεγάλη σελίδα για την εξέλιξη του αθλήματος.

«Νιώθω την αγάπη τους. Νιώθω την υποστήριξή τους. Και είμαι πολύ ευγνώμων, γιατί η υποστήριξη όχι μόνο στο γήπεδο που ένιωσα σε αυτούς τους δύο πρώτους αγώνες είναι απίστευτη, αλλά και ο τρόπος που οι άνθρωποι φέρονται σε μένα και την οικογένειά μου, ξέρετε, εκτός γηπέδου, στους δρόμους. Είναι… ειλικρινά, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ξέρετε, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν οι άνθρωποι. Αλλά πολλοί άνθρωποι έρχονται με ειλικρινή, γνήσια συγκίνηση και φιλικότητα, με καλωσορίζουν και θέλουν να τα πάω καλά στο τουρνουά. Φαίνεται ότι υπάρχει αγάπη για το τένις, οι Έλληνες έχουν πάθος για το άθλημα, οπότε ελπίζω ότι το τένις θα αναπτυχθεί», δήλωσε ο «Νόλε»

Ερωτηθείς δε για το αν μπορεί να αισθανθεί τι περνούν οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη με τους τραυματισμούς τους, αφού τόνισε ότι «όλοι μας έχουμε αντιμετωπίσει σοβαρούς τραυματισμούς σε κάποια φάση της καριέρας μας», ο Τζόκοβιτς εξέφρασε την αναγνώρισή του για τους δύο Έλληνες παίχτες, λέγοντας πως τους γνωρίζει καλά και πως και οι δυο αξίζουν να βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα του παγκόσμιου τένις.